Stad Oostende zet mensen met een beperking in de kijker

Jaarlijks is 3 december de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Stad Oostende wil deze dag niet laten voorbijgaan en lanceert daarom zowel een online als offline actie. Robot Pepper zal van dinsdag 29 november tot en met maandag 5 december stadhuisbezoekers Vlaamse gebarentaal leren en op zaterdag 3 december plaatst de Stad twee werknemers met een beperking in de kijker via de Facebookpagina.

Stad Oostende liet vorig jaar in september naar aanleiding van de Internationale Dag van de Gebarentaal filmpjes programmeren op Robot Pepper. De robot staat sindsdien klaar voor iedereen die met Vlaamse Gebarentaal wil kennismaken.

De Internationale Dag voor Mensen met een beperking valt naar traditie op 3 december. De rechten en het welzijn van mensen met een beperking staan op die dag centraal. “We willen deze dag niet zomaar laten voorbijgaan”, zegt schepen Bhatti. “Daarom kan elke bezoeker aan het onthaal van het stadhuis van dinsdag 29 november tot en met maandag 5 december via Pepper kennismaken met gebarentaal. Pepper leert de bezoekers de 26 letters van het alfabet, verscheidene namen en woordbeelden van dikwijls gebruikte woorden zoals ‘hallo’, ‘Oostende’, Goeiemorgen en ‘Koffie’.”

In de toekomst zal Robot Pepper opduiken op verschillende locaties in Oostende zoals het Zwembad, de Bibliotheek… Op die manier leert Pepper een heel divers publiek enkele woorden Vlaamse Gebarentaal.

Online actie

De Stad lanceert ook een online actie om mensen met een beperking extra in de kijker te plaatsen. Op zaterdag 3 december laat Stad Oostende twee personen met een beperking aan het woord via de Facebookpagina.

“Bij Stad Oostende geven we graag het goede voorbeeld”, vertelt schepen Hina Bhatti. “Zaterdag zetten we twee bijzondere werknemers in the picture. We hopen hiermee andere werkgevers te inspireren zodat meer mensen met een beperking vlot de weg vinden naar de arbeidsmarkt.”