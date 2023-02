Stad Oostende zet huwende koppels op valentijn in de bloemen

Dinsdag 14 februari is valentijn, een populaire datum voor koppels om in het huwelijksbootje te stappen. Ook in Oostende geven vier koppels elkaar dit jaar het jawoord op valentijn. Stad Oostende geeft ze graag een extra geschenkje op deze speciale dag.

“Op de dag van de liefde stappen heel wat koppels in het huwelijksbootje”, zegt schepen Hina Bhatti, bevoegd voor de huwelijken. “We bieden de valentijntrouwers graag iets extra aan. Ze krijgen een rode roos en pralines, en daar bovenop geven we de koppels een duoticket voor de voorstelling ‘Trouw met mij!’, op zaterdag 18 februari tijdens het literatuurfestival ‘Liefde tussen de lijnen’ in CC De Grote Post.” (FRO)