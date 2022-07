Stad Oostende zet de strijd tegen de peuk verder met sensibilisering en boetes: “Dit jaar al 1.196 overtreders beboet”

De netheidscampagne ”t is weer proper’ spoort inwoners en bezoekers aan om Oostende netjes te houden. Overtreders worden beboet. Er werden dit jaar al 1.196 GAS-boetes uitgeschreven voor het achterlaten van sigarettenpeuken op het openbaar domein.

De peukenzuilen zijn in elk geval een populair alternatief. Stad Oostende organiseerde vrijdag een sensibiliseringsactie rond netheid. Animatoren verkleed als zwerfvuil gingen op pad in de stad en vroegen zo aandacht voor netheid. Want afval of een sigaret op de grond gooien, wie doet dat nu?

Een nette stad is een aangename stad voor iedereen. Daarom lanceerde Stad Oostende vorig jaar een langlopende netheidscampagne. Onder de noemer ” t is weer proper’ wordt iedereen, van bezoeker tot bewoner, aangespoord om Oostende netjes te houden.

Burgemeester Bart Tommelein: “Met deze netheidscampagne willen we de bewustwording rond dit probleem blijven aanwakkeren. Om een echte peukenvrije stad aan zee te worden, hebben we de medewerking nodig van alle rokende inwoners en bezoekers. Met affiches, banners, filmpjes op sociale media, een grote muurschildering zetten we deze problematiek in de kijker en roepen we op om te participeren en zelf actie te ondernemen.”

Overtredingen worden beboet

“In 2021 werden er 345 overtredingen vastgesteld op sluikstorten en werden 1.446 GAS-boetes uitgeschreven voor sigarettenpeuken. Dit jaar richten we onze pijlen extra op sigarettenpeuken. In 2022 werden al 1.196 overtredingen vastgesteld. Overtreders worden beboet.”

De Stad zet ook in op oplossingen om dergelijk gedrag te vermijden. Schepen van Handhaving Maxim Donck is duidelijk: “De start van de zomervakantie is het uitgelezen moment om de peukenproblematiek en bijbehorende aanpak nogmaals in de kijker te zetten”

“Mooimakers biedt hierin een mooie ondersteuning en samen met de Gemeenschapswachten is het de bedoeling om iedereen die in onze stad woont, werkt of onze stad bezoekt, bewust te maken dat peuken niet meer op de grond behoren!”

Sigarettenpeuken

Stad Oostende levert zelf al heel wat inspanningen. “We hebben alle vuilnisbakken uitgerust met een peukenring waarop je je sigaret kan uitdoven voor je die in de vuilnisbak gooit.”

“Daarnaast hebben we in het stadscentrum ook 8 peukenzuilen geplaatst waarin je je sigarettenpeuk kan achterlaten. Zo werden er de voorbije 3 maand al meer dan 23.000 peuken verzameld in de zuilen,” aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein.

Sensibiliseringsactie

Ook sensibilisering blijft belangrijk. De netheidscampagne confronteert met de slogan ‘Wie doet dat nu?’ de inwoners en bezoekers met ongewenst gedrag. Op vrijdag 1 juli organiseerde stad Oostende in samenwerking met Mooimakers een extra sensibiliseringsactie rond netheid.

Drie animatoren waren verkleed als zwerfvuil en gingen op pad in het centrum van de stad om. Er werden ook zakasbakjes uitgedeeld en extra stoepborden geplaatst die aansporen om sigarettenpeuken niet op de grond te gooien. Want afval of een sigaret op de grond gooien, wie doet dat nu?