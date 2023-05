Stad Oostende zal meer dan 700 senioren bevragen

Meer dan 700 Oostendse thuiswonende senioren wordt gepeild naar hun noden en behoeften. “Aan de hand van de resultaten komen er nog dit jaar acties”, luidt het. De vrijwilligers kregen een opleiding.

“In 2014 werd al een gelijkaardig onderzoek gevoerd”, zegt professor Nico De Witte (VUB), researcher bij het Belgisch onderzoekscentrum voor ouderen studies. “Meer dan 200 gemeenten in Vlaanderen hebben dit onderzoek al één of meerdere keren gedaan. We peilen in 79 vragen naar de noden en behoeften van de thuiswonende 60-plussers. We gaan bijvoorbeeld na wat ze vinden van hun buurt en de voorzieningen en wat hun gevoelens van eenzaamheid zijn.” Bijna 50 senioren kregen een opleiding om de enquêtes te verspreiden en op te halen. “Meer dan 700 bevraagde senioren moeten het zelf invullen, maar uiteraard kunnen de vrijwilligers ook helpen als dat nodig blijkt.”

Uniek profiel

Een derde van de Oostendenaars is ouder dan 60 jaar en een groot deel zelfs ouder dan 80 jaar (hoogbejaard). Schepen van Senioren Natacha Waldmann (Groen) : “We moeten dus van Oostende een leeftijdsvriendelijke stad maken. Het is belangrijk te weten wat er leeft onder die groep, zodat we ons beleid kunnen afstemmen. We peilen ook naar mobiliteit, veiligheid, wonen en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Ook de omvang van het netwerk van senioren en vereenzaming wordt gepeild.”

Acties

Nico De Witte : “De senioren die we bevragen, zijn willekeurig gekozen. Het is een proportionele steekproef, waarbij we volgens leeftijden evenredig mensen bevragen als er Oostendenaars zijn van die leeftijd.” Hij wijst er op dat het gaat om een wetenschappelijk onderzoek : “De vragen zijn in heel Vlaanderen dezelfde, dus we zullen kunnen vergelijken met de andere steden of de provincie. Tegen oktober verwachten we de resultaten. We zullen trends of opvallende zaken detecteren en aanbevelingen doen aan het stadsbestuur. Het is aan hen om er verder mee aan de slag te gaan.” Schepen Natacha Waldmann : “Dat zullen we uiteraard doen. We zullen er acties aan koppelen.”