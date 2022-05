Stad Oostende wil racisme en discriminatie aanpakken en organiseert participatiemoment

We zijn allemaal Oostendenaar. Daarom wil Stad Oostende investeren in een stad waarin iedereen evenveel kansen krijgt en zich maximaal kan ontplooien. Om het stedelijk actieplan tegen racisme en discriminatie vorm te geven, organiseert de stad op zaterdag 7 mei een participatiemoment.

Jong of oud, groot of klein, nieuwkomer of ouwe rot, … Hoe je het draait of keert: we zijn “Allemaal Oostendenaar”. Met deze stadsmissie wil Stad Oostende investeren in een leefbare stad voor iedereen. De lokale samenleving is zeer divers en dat is een verrijking.

De stad stelt samenleven en ontmoeten voorop. “Samenleven brengt ook uitdagingen met zich mee. Daarom neemt Oostende de strijd tegen racisme en discriminatie serieus en wordt er een actieplan ontwikkeld tegen racisme en discriminatie, voor een betere samenleving waar elke burger de kans krijgt om evenwaardig te participeren”, aldus burgemeester Bart Tommelein.

Schepen van Mens & Milieu Silke Beirens: “We kijken er reikhalzend naar uit om met z’n allen samen in dialoog te treden en ideeën te sprokkelen over hoe we uitdagingen in onze superdiverse stad kunnen aanpakken. De stad neemt haar rol als coach en regisseur op om de rijkdom aan ideeën die ongetwijfeld naar voor zal komen, mee te nemen in het plan. Op die manier wordt dit echt een plan van alle Oostendenaars.”

Participatiemoment in OC De Blomme

Om dit actieplan vorm te geven, is er op zaterdag 7 mei een participatiemoment in ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30. Diensten, organisaties, lokale belanghebbenden en burgers krijgen de kans om samen na te denken over hoe we racisme en discriminatie kunnen aanpakken in onze stad. Het actieplan omvat de volgende zeven thema’s:

– Betere ondersteuning voor slachtoffers van racisme en discriminatie

– De stad als een actieve supporter voor acties rond gelijke kansen op de arbeidsmarkt

– Eerlijke toegang tot huisvesting

– De stad als gelijke kansen werkgever

– Racisme en discriminatie bestrijden via onderwijs

– Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte

– Beheer van haatmisdrijven en conflicten

Het participatiemoment wordt gemodereerd door de firma Levuur. Er wordt vertrokken vanuit verhalen die verzameld zijn rond discriminatie en racisme in Oostende. Tijdens dialoogtafels zullen de verhalen verder verrijkt worden met ervaringen van de andere deelnemers. Die ervaringen zullen de basis worden van een actieplan. Dat plan zal vervolgens verder aangepakt worden in samenwerking met de inwoners van Oostende. Op die manier worden de Oostendenaars nauw betrokken, iets waar de Stad trouwens naar streeft in het bestuursakkoord ‘Allemaal Oostendenaar’.

Dialoogtafels

Wie er graag bij wil zijn, kan zich inschrijven voor één van de zeven dialoogtafels via deze website. Inschrijven kan tot en met 5 mei.