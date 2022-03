Stad Oostende voorziet opvang voor Oekraïense vluchtelingen en roept ook inwoners op om kamers open te stellen

De stad Oostende zal een aantal opvangplaatsen voorzien voor Oekraïners die vluchten van het oorlogsgeweld in hun land. Daarmee komen burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en zijn diensten tegemoet aan de vraag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Die laatste startte maandagavond de #PlekVrij-campagne om landgenoten op te roepen heel tijdelijk in crisisopvang van Oekraïense vluchtelingen te voorzien. Ook hotels, vakantieverblijven en Oostendenaars die een kamer vrij hebben, worden door het stadsbestuur warm gemaakt hun steentje bij te dragen.

Meer dan een half miljoen Oekraïners staken de grens met buurlanden als Polen en Hongarije al over. Een cijfer dat de komende dagen en weken alleen maar verder zal oplopen. Om straks ook in ons land Oekraïense oorlogsvluchtelingen op te vangen, kijkt de federale regering vooral naar burgers. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) lanceerde maandag in die optiek de campagne #PlekVrij waarin hij iedereen met ruimte om mensen uit Oekraïne op te vangen, oproept zich te melden bij de eigen stad of gemeente.

De Stad Oostende gaat dinsdag meteen in op die oproep en voorziet zélf ook een aantal opvangplaatsen. “Een dak boven het hoofd van de Oekraïense vluchtelingen is een van de meest dringende en grootste noden”, klinkt het bij het Oostendse stadsbestuur. “Aan alle gemeenten wordt gevraagd om deze crisishuisvesting mee te organiseren, al dan niet in samenwerking met solidaire organisaties of burgers. De solidariteit voor de Oekraïners is de laatste week overal voelbaar, en kan positief ingezet worden bij het opvangen van gevluchte burgers in ons land.”

Naast de eigen locaties doet Oostende ook een warme oproep aan de eigen inwoners, bedrijven en organisaties met beschikbare plaatsen voor crisisopvang. “Mensen met extra kamers, hotels, verblijfscentra aan de kust, noem maar op: alle hulp en ruimte is welkom”, klinkt het. “In een eerste fase zal er waarschijnlijk crisisnachtopvang nodig zijn van één of twee nachten. Maar ook na die eerste fase zal de nood hoog zijn voor tijdelijke huisvesting.”