Stad Oostende vernieuwt wijkbudgetten: voor (bijna) iedereen geld bij Wijkprikkels

26 projecten en feesten dingen mee naar een subsidie van de stad in het kader van Wijkprikkels. Niet de wijkraden, maar alle Oostendenaars ouder dan 14 jaar kunnen stemmen voor drie projecten via Ons.Oostende. 120.000 euro wordt verdeeld.

Er waren 121 aanvragen en 69 haalden een eerste selectie. Een jury van stadsmedewerkers selecteerde daaruit 26 projecten. “De zaken die afvielen waren niet concreet genoeg. We waren toch vooral op zoek naar Oostendenaars die ook het project wilden realiseren en niet enkel een idee aanbrachten. Een tweede criterium is dat het om een duurzaam project ging waarbij het ook in het jaar zou zichtbaar zijn of zou leven”, zeggen stadsmariniers Jan Dhondt en Lars Catrijsse.

Oostende heeft 120.000 euro veil voor de realisatie. Schepen voor feesten en wijken Maxim Donck (N-VA): “Er is een budget vrijgemaakt per wijk afhankelijk van het aantal inwoners. Het centrum en Westerkwartier krijgen 18.000 euro en een kleinere wijk zoals Raversijde 12.000 euro. Dat ook alle Oostendenaars kunnen stemmen via Ons.Oostende is nieuw. Zo weten we wat de voorkeur is van de bevolking.”

En daar hangt veel van af: per wijk krijgen drie projecten centen: de winnaar 60 procent van het wijkbudget en de opvolgers 25 en 15 procent. Een andere vernieuwing is dat de kandidaten, op enkele uitzonderingen na (Vistival, Coverfestival en Regenboogfestival), niet de traditionele wijkfeesten zijn, maar nieuwe projecten, die langer dan een weekend leven in de wijk brengen.

Iedereen blij

Oostendenaars kunnen overigens op Ons.Oostende drie keuzes maken, al dan niet uit hun eigen wijk. De telling gebeurt wel per wijk. Zo zullen 24 projecten geld krijgen. Bij de voorstelling liet de stad uitschijnen dat er ook voor de twee resterende projecten wel wat mogelijk is. Helemaal komaf maakt de stad met het noodgedwongen opsouperen van de wijkbudgetten. “In het verleden werden projecten gerealiseerd om toch maar het budget van 20.000 euro te spenderen. Los van het feit of ze duurzaam zijn of door een wijk gedragen worden.”

Oostende stapt ook af van organisaties die een flinke subsidie kregen voor een event en vervolgens winst maakten op de drankverkoop. “Het kan niet de bedoeling zijn dat je een feest geeft in de Ardennen met de opbrengst van een activiteit die de stad betaalde”, luidt het. Toch blijft de stad wijkfeesten steunen: de subsidie per feest bedraagt 2.500 euro.

Werk aan de winkel

De 26 deelnemers moeten de komende maand mobiliseren want hoe meer stemmen ze krijgen, hoe meer geld. “Wij nemen voor het eerst deel en zijn een jonge organisatie. We willen op Mariakerke zeven drinks in telkens verschillende buurten organiseren. Daar willen we mensen samen brengen en lokaal talent een podium geven. We gaan nu met de mensen op pad”, zegt Wanda Vandekerkhof van vzw De Klisse.

Patrick Dupon (Konterdam) bevestigt: “We moeten nu actief stemmen ronselen om goed te scoren. Het is een andere aanpak dan we gewoon zijn met ons feestcomité, dat al 76 jaar bestaat.” Een andere organisator laat een kritische stem horen: “Pas in januari weten we of we het kunnen realiseren. Dat is vrij laat om nog zaken te boeken.”

Ook de Melody Makers doen mee en willen jazzoptredens organiseren. “Het is extra werk, maar we hebben het er voor over. We zullen nu campagne voeren en hopen het te kunnen realiseren. Zelfs al halen we niet alles binnen, dan nog willen we zeker twee optredens geven. Dat staat los van onze andere activiteiten zoals het West Quarter Festival”, zo duidt Jean-Pierre Severens. De winnaars hebben een jaar de tijd om hun project te realiseren. Stemmen kan tot 12 december online op de site van de stad of in een ontmoetingscentrum in de buurt. Een maand later worden de winnaars bekend gemaakt.