Stad Oostende start project voor betere verbondenheid tussen bewoners wijk Centrum: “Inspelen op noden en behoeften”

Met het project ‘Ken je Buren’ wil het stadsbestuur van Oostende zorgen voor een hechtere band tussen de bewoners van de wijk Centrum. De creatieve en interactieve hotspot van het project ligt niet toevallig op het Van Maestrichtplein en daarbij spelen een boom en handafdrukken een belangrijke rol. “Voor mensen zonder een groot sociaal netwerk zijn buren vaak een belangrijke vorm van sociaal contact.”

Van 25 april tot en met 28 april kunnen wijkbewoners van de wijk Centrum terecht op het Filip van Maestrichtplein voor een waaier aan activiteiten. Verschillende partners en organisaties uit de wijk zullen er informatie geven over hun werking, maar dat is niet alles. “Het versterken van de verbinding tussen partners en inwoners van de wijk is een belangrijke stap bij het vormen van een hechte en leefbare buurt”, legt bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA) uit.

Kennismaken met buren

“De ontmoetingscentra spelen hierbij een grote rol. Elk centrum kan inspelen op de verschillende noden en behoeften van de wijk. Aan het event op het plein wordt een wedstrijd gekoppeld waarbij deelnemers vragen beantwoorden over de organisaties. Ook worden deelnemers op een interactieve manier gestimuleerd om kennis te maken met hun buren. Enkele studenten Toegepaste Gezondheidswetenschappen van Howest Brugge zetten hun schouders mee onder dit project. Het is voor hen een unieke kans om hun verworven kennis toe te passen in de praktijk.”

Boom wordt blikvanger

De blikvanger van het project is een visuele actie, die op hetzelfde moment plaatsvindt. “De actie vertrekt vanuit een doek met een boomstronk”, verduidelijkt de schepen. “Inwoners kunnen hun handafdruk achterlaten op het canvas met verf. De handen vormen samen het kruin van de boom. Een symbolische actie waarbij iedereen uit de wijk een steentje kan bijdragen. Later krijgt het resultaat een centrale plaats op het plein, aan de Sint-Jozefskerk. Dat creatieve resultaat wordt onthuld op zaterdag 13 mei om 11 uur in Ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. (Dany Van Loo)