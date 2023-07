Stad Oostende roept op: “Zet vuilniszakken niet te vroeg buiten en maak gebruik van de aangeboden alternatieven”

De stad kampt in de zomermaanden met heel wat rondslingerend afval en dat is deze zomer niet anders. Het is vroeg licht waardoor meeuwen en andere dieren tijdens deze warme maanden zeer actief en ook behendig zijn in het openpikken van afvalzakken. Om dit tegen te gaan, is het belangrijk om de toegang tot het afval zoveel mogelijk te beperken. Stad Oostende roept daarom op om de vuilniszakken zeker niet te vroeg op straat te zetten en gebruik te maken van een afvalbak, afvalstraten en compostpaviljoenen.

Opruimdiensten

De ploegen van openbaar domein zetten zich in om alle straten proper te maken en te houden. Na elke ophaalronde gebeurt een controle op het traject naar achtergebleven afval. Tijdens de zomer is er zoals steeds inzet van bijkomende ploegen om de publieke vuilbakken sneller en regelmatiger te legen.

Huisvuil aanpakken

Om al het afval zo efficiënt mogelijk op te halen, wordt gebruik gemaakt van een afvalkalender. Tijdens de zomermaanden vervijfvoudigt de bevolking van Oostende (door de aanwezigheid van toeristen en tweedeverblijvers) waardoor er ook meer afval gegenereerd wordt. Voor het aandeel meeuwen dat zich ondertussen specialiseerde in het openpikken van huisvuilzakken is dit uiteraard aanlokkelijk. Stad Oostende roept iedereen op om zich strikt aan de afspraken te houden.

Helaas komt het nog te vaak voor dat mensen hun afval de avond voordien of zelfs nog vroeger buitenplaatsen. De wind of dieren zoals katten en meeuwen hebben dan vrij spel, wat ervoor zorgt dat er heel wat los afval op straat terecht komt.

Afvalstraten, afvalbakken en compostpaviljoen

“Het is ontzettend belangrijk dat meeuwen zo weinig mogelijk toegang hebben tot afval. Daarom werken we aan een nieuw contract met de afvalophalers waardoor het afval in de toekomst een stuk sneller zal worden opgehaald dan vandaag. Voorkomen is natuurlijk nog altijd beter dan genezen. Daarom roep ik iedereen op om zoveel mogelijk de afvalstraten en de compostpaviljoenen te gebruiken. Ook het gebruik van een afvalbak om je huishoudelijk afval aan te bieden voor ophaling, maakt een wereld van verschil”, aldus schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw.

Handhaving

Naast alle mogelijke alternatieven en sensibiliseringsacties die de stad voorziet, wordt er ook hard ingezet op handhaving. Schepen van Handhaving Maxim Donck: “Dagelijks vinden er controles plaats door de gemeenschapswachten, gemeentelijke vaststellers en de lokale politie. Dit tijdens de week, maar ook op zon- en feestdagen en buiten de reguliere kantooruren. Daarnaast worden specifieke avondacties gehouden op afval dat te vroeg werd buitengeplaatst, worden controles uitgevoerd op het niet-reglementair buitenplaatsen van afval en is er extra aandacht voor hotspots zoals afvalstraten. De pakkans voor de hardleerse overtreders is dus reëel.”

Dit jaar werden er al 770 overtredingen vastgesteld: 318 overtredingen op het bevuilen van de afvalstraten, 411 overtredingen op het foutief aanbieden en/of buiten plaatsen van restafval, PMD, papier en karton en 41 overtredingen op het niet correct afsluiten van afvalcontainers. De hardleerse overtreders krijgen een duidelijk signaal en alle inspanningen van alle inwoners, tweedeverblijvers en alle betrokken stadsdiensten om Oostende netjes te houden, worden zo ondersteund. “We kiezen voor een beleid waarbij we sensibiliseren én controleren. Regels hebben geen zin als je ze niet handhaaft”, besluit de Schepen.