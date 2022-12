Stad Oostende organiseert voor de eerste keer nieuwjaarsreceptie in ACEG Wellington Hippodroom

Op 8 januari 2023 nodigt Stad Oostende alle Oostendenaars uit om te klinken op het nieuwe jaar. In tegenstelling tot eerdere jaren zal de nieuwjaarsreceptie deze keer plaatsvinden in de ACEG Wellington Hippodroom.

Op zondag 8 januari 2023 zijn alle Oostendenaars en tweedeverblijvers welkom in de ACEG Wellington Hippodroom om samen te klinken op het nieuwe jaar. Vanaf 11.00 uur kan je er terecht voor muziek van het basklarinettenensemble LABACIE (o.l.v. Bart Lagacie) van het Conservatorium aan Zee. Ook het grootste jazzorkest van het CAZ, onder leiding van Yves Fernandez, laat de Wellington swingen. Klassieke bigbandstukken worden aangevuld met hedendaagse arrangementen en bekende popdeuntjes.

Verder huldigt het Stadsbestuur het nieuwe jaar in en worden de winnaars van Oostende Fonkelt, de kerstversieringswedstrijd, bekend gemaakt. Leerlingen van de Woord-afdeling van het CAZ (o.l.v. Twiggy Bossuyt) brengen een Oostendse nieuwjaarsbrief met een knipoog.

Op de mezzanine is er kinderanimatie. Samen met stadsfiguurtje James kan je er schilderen of oude volksspelen spelen.

Voor een blijvende herinnering kan je samen met familie of vrienden op de foto in één van de twee de photobooths. Om 13.00 uur eindigt de receptie. Iedereen die aanwezig is ontvangt een leuk aandenken.

Gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk

De Wellingtonrenbaan is gemakkelijk bereikbaar, en de stad nodigt dan ook iedereen uit om zoveel mogelijk met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Vlakbij de renbaan vind je ook tram- en bushaltes.

Stad Oostende doet heel wat inspanningen om ervoor te zorgen dat de nieuwjaarsreceptie voor iedereen toegankelijk is. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen er vrijwilligers aanwezig zijn die assistentie bieden aan mensen met een beperking. Zij worden opgeleid in samenwerking met vzw Inter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid.

De locatie is volledig rolstoeltoegankelijk. Aan de ingang van het gebouw zijn er parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Naast de gewone rolstoeltoegankelijke toiletten komen er aparte toiletten op de derde verdieping voor mensen die begeleiding nodig hebben. Er komt ook een zone voor rolstoelgebruikers aan het podium en er zal een Tolk Vlaamse Gebarentaal aanwezig zijn.