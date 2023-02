Stad Oostende opent uniek Woonloket vanaf maart

Stad Oostende opent vanaf 6 maart 2023 een Woonloket in het stadhuis. Het Woonloket werkt op afspraak en is voortaan het centrale aanspreekpunt voor iedereen met vragen over wonen.

Om inwoners met vragen over wonen nog beter te helpen, opent Stad Oostende vanaf maandag 6 maart 2023 een Woonloket in het stadhuis.

Eén centraal aanspreekpunt

Waar bewoners vroeger bij diverse instanties moesten aankloppen, centraliseert Stad Oostende nu alles in het Woonloket. Je kan bij het Woonloket terecht voor alle info en advies rond jouw specifieke woonsituatie. Concreet gaat het dan over vragen over de stedelijke woonpremies zoals de premie voor de huur van een eerste woning. Ook met vragen over de Vlaamse Huursubsidie en de Vlaamse Huurpremie kan je er terecht.

Woon je in een (huur)woning waarvan de kwaliteit niet goed is, dan informeren de medewerkers je graag over de verschillende mogelijkheden en procedures. Ook algemene informatie over sociaal wonen in Oostende kan je hier verkrijgen of je wordt doorverwezen naar de juiste diensten.

“Wonen is een prioriteit voor dit bestuur. Een kwaliteitsvolle woning is zo bepalend in het leven van mensen. Het zorgt voor rust en is een stevige basis voor een goed leven. Als stadsbestuur moeten we bij vragen en problemen rond wonen klaarstaan en burgers zo goed mogelijk de weg wijzen. Dit unieke loket maakt het een stuk eenvoudiger”, aldus bevoegd schepen Kurt Claeys.

Enkel op afspraak

Het Woonloket is gevestigd in de Lokettenzaal van het Stadhuis en werkt enkel op afspraak. Vragen over wonen zijn vaak complex en moeten binnen een persoonlijke context bekeken worden. Voor vragen die niet rechtstreeks beantwoord kunnen worden, wordt doorverwezen naar interne of externe partners.

Hoe maak je een afspraak?

Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen en om de vragen goed te kunnen inschatten, neem je best telefonisch contact op via 059 25 85 55 of via het gratis nummer 0800 1 8400. Je kan ook het digitale formulier invullen op www.oostende.be/woonloket. Een woonbegeleider neemt dan telefonisch contact met je op. Is het noodzakelijk om een fysieke afspraak in het Woonloket te maken, dan kan dit tijdens het telefoongesprek vastgelegd worden.

De Woonbegeleiders zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag van 9 uur tot 16 uur, op donderdag van 9 uur tot 12 uur en van 16.30 uur tot 20 uur en op vrijdag van 9 uur tot 13 uur. Het loket is open op maandag, dinsdag en woensdag van 9 uur tot 12.30 uur en is enkel op afspraak.