Stad Oostende op zoek naar leuke ideeën voor de wijken

Om inwoners aan te zetten om voorstellen in te dienen voor de wijkprojecten organiseert de stad Oostende drie brainstormsessies: op Mariakerke, in het centrum en op de Vuurtorenwijk. “We willen de wijk een extra dimensie geven en roepen inwoners op om projecten in te dienen”, zegt schepen Maxim Donck.

Na de hervorming van de wijkbudgetten naar ‘Wijkprikkels’, waarbij Oostendenaars en organisaties zelf voorstellen voor hun buurt konden indienen, kwamen er heel wat ideeën binnen.

“Die werden door de stad ook financieel ondersteund. Zo is er een hondenactiviteit op Stene, een themamarkt in Zandvoorde, een mobiel terras op de Konterdam en tal van andere projecten”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA).

Meer van dat

De projecten voor dit jaar zijn bekend, maar de stad wil ook voor volgend jaar nieuwe voorstellen. Maxim Donck: “Men kan tussen 3 april en 31 juli voorstellen indienen. Die bevatten een omschrijving en kostenraming. We werken dan samen met de indieners de voorstellen uit.”

Inwoners die willen meewerken, zijn welkom. Er worden drie brainstormavonden gehouden. Die vinden plaats in het zwembad (9 mei), het stadhuis (23 mei) en 6 juni (O.666 op de Vuurtorenwijk), starten telkens om 19 uur.