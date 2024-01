Stad Oostende op officieel bezoek in zusterstad Monaco

Stad Oostende bracht een officieel bezoek aan Monaco. De stad was er onder andere aanwezig om het feest van Sainte Dévote bij te wonen. Met het bezoek werd het belang van de jumelage tussen de zustersteden nogmaals onderstreept.

Schepenen Beirens en Donck waren van 25 tot 28 januari te gast in Monaco. Op 27 januari 1964 was stad Oostende ook op officieel bezoek in Monaco en werd Avenue d’Ostende officieel ingehuldigd. 60 jaar na dit bezoek was de stad er opnieuw aanwezig om het feest van Sainte Dévote, de patroonheilige van Monaco, bij te wonen. Daarnaast stonden er verschillende bezoeken en overleggen op het programma.

“We zijn zeer vereerd dat we als vertegenwoordigers uit Oostende de festiviteiten van Sainte Dévote kunnen bijwonen in het aangename gezelschap van delegaties uit Dolceacqua (Italië) en Lucciana (Corsica), de twee andere zustersteden van Monaco. Bovendien zijn we onder de indruk van het sociale en ecologische beleid dat het stadsbestuur van Monaco voert”, aldus Silke Beirens en Maxim Donck.

Dienstverlening in Monaco

Op 26 januari stond een bezoek aan Espace Lamartine op het programma. In dit centrum kunnen inwoners sporten, workshops volgen of andere activiteiten doen. Net zoals de ontmoetingscentra in Oostende is er ook een restaurantwerking en zijn er verschillende polyvalente zalen aanwezig.

Stadsmedewerkers van Monaco gaven meer uitleg over de werking van het centrum en de ondersteuning die de kuststad aan senioren biedt. Ook een bezoek aan de gloednieuwe Honoria-crèche kon niet ontbreken. Medewerkers van de dienst voor Kinderen en Gezinnen gaven uitleg over de werking van de crèche en stelden hun activiteiten voor.

Stedenband sinds 1958

Stad Oostende heeft sinds 1958 een stedenband met Monaco. De laatste jaren halen beide steden de banden nauwer aan en zetten ze in op kennisdeling. In het voorjaar van 2023 bracht Excellentie Frédéric Labarrère, ambassadeur van Monaco, een bezoek aan Oostende. Vervolgens reisde burgemeester Tommelein begin november 2023 naar Monaco om de ceremonie rond de nieuwe jumelage tussen Monaco en Dolceaqua bij te wonen.

De vertegenwoordiging van de stad tijdens het feest van Sainte Dévote weerspiegelt de waardering van de band tussen Oostende en Monaco. De diverse uitwisselingen tijdens het bezoek vormen een belangrijke basis voor toekomstige samenwerkingen.