Stad Oostende ondertekent als eerste stad het charter Insamenspraak

Stad Oostende ondertekende op woensdag 12 maart als eerste stad het charter Insamenspraak, een engagementsverklaring om participatie structureel te verankeren. Het initiatief komt van De Verenigde Verenigingen, 11.11.11, Netwerk tegen Armoede, Beweging.net en De Federatie. Via hun website insamenspraak.be willen ze steden en gemeenten stimuleren om op een kwaliteitsvolle manier het middenveld en de inwoners te betrekken bij het beleid.

De stad vindt betrokkenheid van haar inwoners belangrijk en wil de komende jaren nog sterker inzetten op participatie. Het is ook daarom dat de stad meteen op de kar sprong om de engagementsverklaring Insamenspraak, een initiatief van het middenveld, te ondertekenen. De verklaring bestaat uit acht basisprincipes voor beleidsparticipatie. Het is niet enkel een symbolische stap van de stad, maar een concreet engagement om participatie structureel te verankeren.

Judith Ooms, schepen van Inspraak: “Onze eerste dialoogmomenten in de wijken tonen nu al hoe belangrijk het is om in gesprek te gaan met inwoners. Straks starten we ook onze eerste wijkcafés op en blijven we inzetten op het gesprek met de Oostendenaar via onder andere bewonersvergaderingen. Want door de ervaring en kennis van de inwoners mee te nemen in het ontwikkelen van ons beleid, zorgen we samen dat onze projecten een brede basis hebben én aansluiten bij de noden van de stad. Want een sterke stad ontstaat ‘in samenspraak’.”

Insamenspraak.be

De Verenigde Verenigingen, 11.11.11, Netwerk tegen Armoede, Beweging.net en De Federatie lanceerden onlangs insamenspraak.be, een website die steden en gemeenten wil stimuleren om op een kwaliteitsvolle manier het middenveld en de burger te betrekken bij het beleid. Lokale besturen vinden er tips en tricks en ze kunnen hun oprechte intenties ook duidelijk maken door een engagement met acht basisprincipes voor kwalitatieve beleidsparticipatie te onderschrijven. Verenigingen, adviesraden en gemotiveerde burgers kunnen er dan weer terecht voor goede voorbeelden en een stappenplan om hun stad of gemeente aan te sporen werk te maken van inspraak.

Participatie

Stad Oostende is de eerste stad die het charter ondertekent. Het doel is om een vaste participatieve flow te ontwikkelen bij zowel nieuwe projecten als beleidsveranderingen, waarbij inspraak een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de besluitvorming. Niet alleen luisteren naar inwoners en verenigingen, maar ook effectief aan de slag gaan met hun inzichten en ervaringen, staat centraal. De kernwaarden van de engagementsverklaring vormen hierin een belangrijke leidraad.

Judith Ooms, schepen van Inspraak: “Het charter geeft ons richting om participatie op een goeie manier aan te pakken. Evenzeer dient het ook als evaluatietool om op regelmatige basis terug te koppelen met het middenveld en de adviesraden. Participatie heeft binnen het bestuursakkoord van de Stad een prominente plaats en dit engagement versterkt die ambitie.”