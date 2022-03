Stad Oostende lanceert nieuw vrijwilligersbeleid

Visie, Vinden, Verwelkoming, Versterken en Verbeteren: met deze krachtlijnen lanceert Stad Oostende een nieuw vrijwilligersbeleid. In Oostende zijn meer dan duizend vrijwilligers actief op verschillende locaties, waarvan 345 in de ontmoetingscentra.

Oostende wil nu haar vrijwilligersbeleid volledig omgooien met een globaal vrijwilligersbeleid en doet dat op basis van vijf krachtlijnen. Vorig jaar organiseerde de stad nog een bevraging bij 235 vrijwilligers van de ontmoetingscentra. Het is met die resultaten dat de stad aan de slag ging om een volledig nieuw beleid uit te werken. “We werken het nieuwe beleid stadsbreed uit en beginnen daarmee bij de ontmoetingscentra van de stad”, zegt bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA). “De vijf krachtlijnen, telkens met een V, zijn Visie, Vinden, Verwelkoming, Versterken en Verbeteren. Bij de vijf V’s hoort ook een nieuw campagnebeeld.”

Het startschot werd dinsdag gegeven in OC De Schelpe in de wijk Westerkwartier, waar de vrijwilligers getrakteerd werden op een heus ontbijt. Niet toevallig doen ze dat tijdens de week van de vrijwilliger, van 27 februari tot 6 maart. “Met Visie willen we inzetten op kwaliteit en ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Met Vinden blijven we op zoek gaan naar extra vrijwilligers om het huidig vrijwilligersteam te versterken. Dat doen we enerzijds via het participatieplatform van de stad, maar ook via sociale media. Met verwelkoming schenken we elke vrijwilliger een welkomstpakket. Verbeteren zorgt voor een kwaliteitsinjectie. En we willen – en daar komt versterken – inzetten op vorming.”