Stad Oostende laat deel van verwaarloosd pand slopen voor de veiligheid: “We hebben er sinds 1998 nooit iemand in weten wonen”

De Kaaistraat in Oostende is sinds vrijdagmiddag weer open voor het verkeer nadat een deel van een bouwvallig pand werd afgebroken. De straat werd begin deze week afgesloten nadat een pand ter hoogte van het nummer 55 instabiel bleek. “Het gebouw is al jaren onbewoond”, klinkt het bij de eigenaars van de gebouwen naast en over de deur.

Buren van het pand naast de Kaaistraat 55 maakten bij de stad een melding van instortingsgeluiden die te horen waren. Op dinsdag 25 juli ging de stad langs met een stabiliteitsingenieur. Die stelde vast dat het gebouw inderdaad in slechte staat is. Vooral de scheefstaande topgevel vormde een groot risico op instortingsgevaar. Voor de veiligheid van de omwonenden en de passanten werd dan ook meteen beslist om de Kaaistraat af te sluiten.

Overlast van duiven

“Wij konden enkele dagen niet meer in of uit onze garage, maar dat vinden we in principe niet erg, als er maar iets ondernomen werd”, zeggen mensen die aan de overzijde van het bewuste pand wonen. “We wonen hier nu 24 jaar en in het begin zagen we daar nog mensen, maar nu al zeker meer dan 20 jaar niet meer. Met uitzondering van de duiven dan. Die zijn een serieuze overlast voor de straat omdat ze er in grote getale aanwezig zin.”

Een dag nadat de straat werd afgesloten, besliste burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) om op basis van het verslag van de stabiliteitsingenieur een aannemer aan te stellen om de werken uit te voeren. “Het gaat om het schoren van de erker in de voorgevel met minstens vijf schoren van drie ton”, zegt de burgemeester. “Daarnaast moest ook de losgescheurde topgevel op de derde verdieping en de bijhorende dakstructuur afgebroken worden, om onmiddellijk instortingsgevaar te verhinderen.”

“Zeven maanden na onze laatste klacht, staat het spel op invallen”

De werken werden vrijdag uitgevoerd en dus kon de straat terug open voor het verkeer. Het pand en de panden ernaast worden echter nog omringd door hekken. Volgens de eigenaars van het pand naast de deur, staat het pand met het huisnummer 55 al sinds eind 1999 leeg. “Wij kochten het pand in 1998 en we hebben er eigenlijk nooit iemand in weten wonen”, zeggen de eigenaars, die verder liever anoniem blijven.

“Er is nooit iets aan gedaan geweest. In 2019 kregen wij het eerste water van hiernaast bij ons binnen. Politie en brandweer kwamen dan al een kijkje nemen, maar we moesten het met de verzekering afhandelen. Onze appartementen hebben ondertussen wel wat schade opgelopen door de verkrotting van het pand hiernaast. We lieten het al meermaals weten, maar er gebeurde niets. Zeven maanden na onze laatste klacht, staat het spel op invallen.”

Openbare verkoop

Dat kan kloppen, want bij de stad staat het pand al verschillende jaren op het leegstandsregister. “Alleen betaalden die mensen nooit leegstandtaks”, duidt de burgemeester. “Het dossier sleept al vijftien jaar aan. De eigenaars waren ook nergens meer te bespeuren. Het pand mochten we niet verkopen omdat de eigenaars niet bekend waren. Uiteindelijk kwamen we ze op het spoor in 2021. Die mensen wonen dus in Frankrijk. Ondertussen kregen we van de rechtbank toestemming om het pand openbaar te verkopen, omdat ze op niets reageren.”

“De opbrengst van de verkoop zal hoofdzakelijk dienen om de kosten van de sloop – we hebben het bovenste gedeelte moeten slopen – te betalen, maar ook om de achterstallige leegstandtaks te betalen. Wat de buren betreft, zitten zij in dezelfde vervelende situatie als wij. Ze zullen via de rechtbank hun schade moeten laten vergoeden. Ik snap niet dat men zo’n mooi pand laat verloederen.”