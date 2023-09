Stad Oostende investeert 685.000 euro in Leopoldpark: erfgoedbruggen worden hersteld

De twee bruggen in het Leopoldpark worden volgend jaar hersteld. Oostende investeert 685.000 euro. Het dossier sleepte lang aan. Evenementen in het park zullen geen hinder ondervinden van de werken.

Het Leopoldpark, aangelegd in de jaren 1860, werd in 1866-1870 uitgebreid met vijvers, paden, bloemperken en twee bruggetjes. Het park werd in de loop der jaren verschillende keren herschikt, het bloemenuurwerk veranderde van plaats en in het park kwamen verschillende uitbatingen, waarvan de Trinkhall (met bron voor mineraal water) de bekendste was. Al die tijd bleven de boogbruggetjes. Het gaat om gecementeerde en geschilderde bakstenen bruggen op een onderbouw die aansluit op de voormalige stadsvestingen. Het Leopoldpark en de bruggen zijn beschermd sedert 2006. Begin 2018 voerde toenmalige oppositiepartij Groen actie. “Als ze niet onderhouden worden, dan is de schade onomkeerbaar. De stad doet hier te weinig”, luidde het toen. Kort daarop pakte Oostende de bruggen in: een plasticfolie moest de bruggen beschermen van verder verval. Al die tijd bleven de bruggen toegankelijk.

Twee fasen

Vijf jaar na het inpakken is het dossier klaar en het schepencollege keurde het herstel goed. Schepen Björn Anseeuw (N-VA): “Het gaat veel verder dan bakstenen, pleister- en schilderwerk. Onderzoek toonde aan dat de draagstructuur van het brugdek in orde is. Maar de stukken waarop de leuningen steunen zijn sterk aangetast door roest. Als dat uitzet, veroorzaakt dat schade aan pleisterwerk en beton. Er zal in twee fasen gewerkt worden, want er is een periode van een jaar nodig zodat de gedane werken zich kunnen ‘zetten’. In de tweede fase zullen we dan de bovenkant afwerken. We houden ook rekening met evenementen in het park zoals Theater aan Zee en Winter in het Park. Er zal bijgevolg gewerkt worden van februari tot juni 2024 en van maart tot juni 2025. De bruggen zullen toegankelijk blijven.” Het herstel is nog niet voor meteen: de stad gaat nu op zoek naar aan aannemer die de werken kan uitvoeren.