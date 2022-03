Stad Oostende huldigt internationale sportvedetten Sandrine Tas en Fran Vanhoutte

Skeelervedette Sandrine Tas werd als eerste Oostendse atleet geselecteerd voor de Olympische Winterspelen en junior Fran Vanhoutte behaalde drie Europese titels. Beide topatleten van Zwaantjes Roller Club Zandvoorde werden vrijdag ontvangen op het stadhuis van Oostende.

Zieke schepen gaat digitaal

Sport Schepen Bart Plasschaert was niet aanwezig in het stadhuis wegens corona. Hij had wel een digitale boodschap voor Sandrine en Fran. “Fran, deze ontvangst heb je te danken aan je bronzen medaille op de 1.000m van het WK Juniores. Je behaalde in 2021 ook drie Europese titels. Je werd daar ook voor genomineerd op de jaarlijkse sportviering in het najaar in de Grote Post, maar je kon toen niet aanwezig zijn. Niet iedereen wist dat je op dat EK ook een zware val deed en moest revalideren. De manier waarop je dan op dat WK zo sterk bent teruggekomen, is dan ook een echte topprestatie”, klonk het.

Sandrine kende Bart Plasschaert al iets langer. “Tien jaar geleden werd je samen met Emma en Louise genomineerd voor sportvrouw van het jaar, toen nog bij de jeugd. Sindsdien stonden jullie telkens samen op dat podium. De jury kon moeilijk kiezen en probeerde er een wisselbeker van te maken, waarbij jullie de trofee elk om beurt kregen.”

Sandrine, jij bent de eerste Oostendse sporter die aan de winterspelen heeft deelgenomen

“Louise is gestopt met topsport, jij en Emma doen verder. De manier waarop je de combinatie maakt tussen skeeleren en schaatsen is merkwaardig. De laatste twee jaren heb je je volledig gegeven aan het schaatsen. Je woonde bijna constant in Herenveen en trainde als een beest. Die inzet werd bekroond met een selectie voor de Olympische Winterspelen”, ging de schepen verder.

“Je bent de eerste Oostendse sporter die aan de winterspelen heeft deelgenomen. We kijken alvast uit naar de Olympische winterspelen 2026 in Italië. Hopelijk zal Zwaantjes Roller Club daar vertegenwoordigd zijn met drie Zwaantjes: Sandrine Tas en de zusjes Fran en Stien Vanhoutte.”

Iedereen deelt in het succes

Een topsportprestatie is niet alleen het werk van de sporter zelf. “De atleet moet kunnen rekenen op enthousiaste ouders en een sterke club met een goede infrastructuur. Jullie ouders hebben jarenlang het hele land rondgereden om dochterlief te laten schaatsen en met Zwaantjes Roller Club hebben jullie een schitterende club met een professionele skeelerpiste. Deze trofee is dus ook een heel klein beetje voor hen!”, besloot Bart Plasschaert.

ZRC-voorzitter Marc Decraemer haakte in op de sportieve wens van de schepen. “Wij zijn fier dat Zwaantjes Roller Club de naam Oostende kan uitdragen over heel de wereld. Elk jaar begroeten we tientallen landen ter gelegenheid van onze driedaagse. Onze renners en rensters zijn top in de wereld. Uiteraard kijken wij ook uit naar de Olympische Winterspelen van 2026. Als Sandrine, Fran en Stien geselecteerd worden voor Italië 2026, dan leg ik een gratis bus in voor alle supporters van Zwaantjes!”