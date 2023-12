Stad Oostende houdt herdenkingsmoment op Wereldlichtjesdag en plaatst brievenbus op de koesterweide

Op Wereldlichtjesdag, op 10 december om 19.00 uur, organiseert Stad Oostende een herdenkingsmoment voor alle overleden kinderen. Op de koesterweide in de Stuiverstraat wordt een brievenbus geplaatst, waar kinderen een brief, gedicht of tekening kunnen sturen naar de sterren.

Op zondag 10 december staat de hele wereld stil bij alle overleden kinderen. Ook Stad Oostende neemt deel aan Wereldlichtjesdag en organiseert een herdenkingsmoment op de stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat. Door op deze zondag lichtjes aan te steken, wordt de wereld letterlijk wat lichter gemaakt voor mensen die een kind verloren hebben. Met dit gebaar wil de Stad ouders een hart onder de riem steken en hen duidelijk maken dat ze niet alleen staan in hun verdriet.

“Als stadsbestuur hechten wij veel waarde aan het herdenken van alle overleden kinderen, inclusief de sterrenkindjes, tijdens Wereldlichtjesdag. Samen delen we in het diepe verdriet dat veel mensen ervaren, en betuigen wij onze oprechte steun. Op deze dag creëren we een krachtige golf van licht, juist tijdens de donkerste dagen van het jaar”, zegt Schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid Hina Bhatti.

James brievenbus voor brieven naar de sterren

Om kinderen de mogelijkheid te geven om op hun eigen manier afscheid te nemen, plaatst Stad Oostende een brievenbus met afbeelding van kindvriendelijk stadsfiguurtje James. Ze kunnen hier een brief, een gedicht of een tekening achterlaten om op te sturen naar de sterren. Vermeld je je contactgegevens? Dan vragen we je of we het gedicht op de koesterweide mogen uithangen. Dat moet uiteraard niet, de keuze ligt helemaal bij jou.

“James, het kindvriendelijke stadsfiguurtje, is niet alleen een vrolijke vriend maar biedt ook troost tijdens moeilijke momenten. Het verlies van een broertje of zusje is voor kinderen een bijzonder ingrijpende ervaring. Om kinderen die rouwen te ondersteunen, hebben we het mogelijk gemaakt om een persoonlijk briefje achter te laten in de speciale brievenbus van James. Hier kunnen ze hun gevoelens delen en vinden ze een plek voor hun emoties. De brievenbus krijgt een plaatsje op de koesterweide.”

De koesterweide is de kinderbegraafplaats die werd omgevormd tot een rustige plek voor bezinning en ontmoeting op de stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat. Er zullen ook nieuwe zitbanken geplaatst worden en aan de bomen kunnen ouders van (sterren)kindjes een wit lintje hangen.

Herdenkingsmoment op de stedelijke begraafplaats

Het herdenkingsmoment in het kader van Wereldlichtjesdag vindt plaats in Oostende op zondag 10 december om 19.00 uur op de stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat. Koren CAZkadia en Canta staan in voor muzikale omlijsting. Leerlingen van de woord-afdeling van het Conservatorium aan zee brengen een vleugje poëzie en pianist Bas Bulteel speelt ingetogen improvisaties.