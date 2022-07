Stad Oostende herdenkt slachtoffers ramp airshow 25 jaar geleden: “Een nachtmerrie die nog steeds in ons geheugen staat gegrift”

Om 16.50 uur – het uur waarop de Jordaanse stuntpiloot crashte – was er in de Oostendse luchthaven een ingetogen plechtigheid om de ramp van 25 jaar geleden te herdenken. Daarop waren nabestaanden, burgemeester Bart Tommelein en de Jordaanse ambassadrice in België, Saja Majali, aanwezig, maar ook de toenmalige burgemeester, Jean Vandecasteele, was er.

26 juli 1997: een gitzwarte dag voor Oostende, maar meer nog voor de nabestaanden van de mensen die het leven lieten tijdens de ramp met het Jordaanse stuntvliegtuig tijdens de airshow in Oostende. 50.000 toeschouwers waren er getuige van hoe de crash tien levens eiste en zorgde voor 58 gewonden.

Burgemeester Bart Tommelein was zichtbaar aangedaan door wat zich die dag heeft afgespeeld. “Iedereen die deze ramp heeft meegemaakt weet op welke plaats hij was toen het nieuws van de crash binnen kwam. De airshow was een van de grootste spektakels van ons land. Het beloofde een unieke dag te worden, maar die 26ste juli is een zwarte bladzijde geworden uit onze Oostendse geschiedenis: een nachtmerrie die nog steeds in ons geheugen staat gegrift”, aldus de burgemeester.

“Wat een geweldig event moest worden, werd een drama”, sprak de Jordaanse ambassadrice. “We verloren die dag tien mensen, waaronder onze beste piloot. We willen dan ook ons diepste medeleven betuigen aan de nabestaanden.”

Zowel de burgemeester als de oud-burgemeester, de Jordaanse ambassadrice, de luchthaven als de nabestaanden legden bloemen neer aan de gedenksteen die doet herinneren aan wat zich die fatale dag afspeelde.