Stad Oostende heeft geen Congolese vlag

Oostende heeft op de nationale feestdag van Congo, 30 juni, dan toch geen vlag van dat land uitgehangen.

De stad gaf in juli 2022 de start voor een participatietraject rond koloniale verwijzingen in de stad. Eén van de hoogtepunten was het dansfestival Dansand! eind juni-begin juli en bij de stad ontstond het idee om op 30 juni, de dag van Congolose onafhankelijkheid, de landsvlag uit te handen aan het stadhuis en de sociale campus in de Edith Cavelltraat, als een symbolische verwijzing. De Congolese vlag zou naast de Europese, Belgische, Vlaamse en Oostendse vlag wapperen. Maar dat plan ging niet door. Het werd op het laatste moment afgeblazen. “De reden is dat de stad niet over zo’n vlag beschikt”, zo liet schepen voor Ceremoniën Hina Bhatti weten. Als het stadsbestuur intussen toch een Congolese vlag op de kop heeft kunnen tikken, kan die mits wat overschilderwerk misschien nog dienen op onze eigen Nationale Feestdag 21 juli. (EFO/Wébé)