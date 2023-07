Stad Oostende gaat samenwerking aan met ‘t Leeshuus en het Regenbooghuis aan Zee

Stad Oostende gaat een structurele samenwerking aan met ’t Leeshuus en het Regenbooghuis aan Zee. Beide organisaties bieden een ontmoetingshuis aan in het centrum van Oostende dat zorgt voor meer verbinding en betrokkenheid van al dan niet kwetsbare mensen. De samenwerking kadert in het gelijkekansenbeleid van de stad waarbij de stad ontmoetingsplaatsen wil ondersteunen om tot meer inclusie en verbinding te komen. De organisaties krijgen jaarlijks 5.000 euro steun.

De stad zet zich al jaren in om samenwerkingen aan te gaan met externe partners die zorgen voor meer verbinding en betrokkenheid van al dan niet kwetsbare mensen. Sinds kort zijn daar twee samenwerkingen bijgekomen, namelijk met ’t Leeshuus én het Regenbooghuis aan Zee. Beide organisaties bieden een ontmoetingshuis aan dat zorgt voor meer inclusie en verbinding. Iets wat de stad maar al te graag wil ondersteunen in het kader van het gelijkekansenbeleid. Beide organisaties krijgen tot eind 2025 jaarlijks 5.000 euro steun.

“Ik ben als bevoegd schepen voor gelijke kansen bijzonder trots op deze nieuwe structurele samenwerking met twee unieke open huizen in het centrum van onze stad. Zowel ‘t Leeshuus als Regenbooghuis aan Zee zijn toegankelijke plaatsen waar mensen zich letterlijk thuis voelen, dat we dit nu ook verankeren vanuit de stad binnen het gelijkekansenbeleid is een meerwaarde. Het geeft hen erkenning en biedt ook samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst.”, geeft Silke Beirens, schepen van Mens en Milieu aan.

’t Leeshuus

’t Leeshuus geeft graag een tweede thuis aan boeken en mensen. In het bijzonder ook aan die mensen die het niet altijd even gemakkelijk hebben in onze samenleving. De unieke boekenwinkel zorgt voor meer verbinding en betrokkenheid van al dan niet kwetsbare mensen door middel van cultuur en literatuur. Zo organiseren ze dikwijls een boekencafé en verschillende activiteiten om de zorgzaamheid in de buurt te verhogen. Kwetsbare mensen, zoals mensen met een beperking, dragen ook de werking van ’t Leeshuus door als vrijwilliger mee te helpen.

Het Regenbooghuis aan Zee

Het Regenbooghuis aan Zee is een ontmoetingsplaats waar je meer info over LGBTI+ kan vinden. De organisatie zet ook in op verschillende sensibiliserende activiteiten, zoals IDAHOT op 17 mei, om positieve beeldvorming en acceptatie van LGBTI+-personen in Oostende te bevorderen.

Er zijn trouwens verschillende verenigingen die in het Regenbooghuis aan Zee samenkomen, zoals de groep voor transmensen ‘Vlinder en vrienden’, de groep voor mannen ‘Gaylife@Oostende’ en de groep voor vrouwen ‘Girlfriends@sea’.