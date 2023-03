Stad Oostende daagt Oostendenaars uit met Koers Crevette: restocheques en tickets voor garnaalkrokettenfestival te winnen

Dit voorjaar organiseert Stad Oostende voor het eerst Koers Crevette, een wedstrijd voor alle Oostendenaars. Vier opeenvolgende weken in mei en juni gaat de Stad live op een geheime maar herkenbare locatie. Vervolgens is het de bedoeling dat Oostendenaars zich vliegensvlug naar daar reppen. Wie het eerst aan het tafeltje met de garnaalkroket zit, mét het gevraagde ingrediënt, wint restocheques en een duoticket voor het garnaalkrokettenfestival.

Binnenkort organiseert Stad Oostende voor de eerste keer ‘Koers Crevette’, een wedstrijd voor alle Oostendenaars. De opzet is simpel: in alle geheim wordt er ergens op een herkenbare Oostendse locatie een tafeltje gedekt en een knapperige garnaalkroket opgediend. Om 18.00 uur gaat de Stad er live op Facebook en op www.oostende.be/koerscrevette. Wie het eerst aan het tafeltje zit met het gevraagde ingrediënt, wint!

Lekkere prijzen

Om de Oostendenaars over de streep te trekken, staat er ook iets moois – of liever iets lekkers – tegenover. De eerste die aan het tafeltje zit, wint namelijk restocheques ter waarde van 100 euro, goed voor een etentje in een Oostends restaurant. Bovendien krijgt de winnaar ook een duoticket voor het Garnaalkrokettenfestival 2023. Dat was vorig jaar in een mum van tijd uitverkocht, dus het zijn gegeerde kaartjes.

Er kan er natuurlijk maar een de snelste zijn. Wie te laat bij het geheime tafeltje aankomt, kan gelukkig troost vinden in garnalen. Iedereen die langskomt kan een handje garnalen pellen en een babbeltje slaan met de andere deelnemers, perfect om de hartslag terug te doen zakken.

“Met Koers Crevette zetten we ons eetbaar erfgoed, de Oostendse Garnaalkroket, op de kaart. Het is een streekproduct waar we trots op zijn en dat alle Oostendenaars met elkaar verbindt. Dat is precies wat we willen doen met de wedstrijd: we brengen Oostendenaars samen, laten ze watertanden en er valt nog iets te winnen ook!”, vat Burgemeester Bart Tommelein enthousiast samen.

Maak je klaar voor de sprint

Koers Crevette vindt vier weken aan een stuk plaats in mei en juni, telkens op een andere Oostendse locatie. Zorg dus dat je koersfiets opgeblonken is, je e-bike opgeladen is of dat je loopschoenen klaarstaan, want snel zijn wordt de boodschap.

Praktisch

Koers Crevette gaat live vanaf 18 uur op woensdag 17 mei, woensdag 24 mei, woensdag 31 mei en woensdag 7 juni. Info: www.facebook.com/stadaanzee en www.oostende.be/koerscrevette