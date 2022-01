Stad Nieuwpoort voert samen met vissers, zeilers protestactie tegen bouw zeeboerderij

Colruyt Group reageert: “We vinden het bijzonder jammer dat er werd nagelaten ons hierover te informeren. Wij willen graag op een respectvolle manier in dialoog gaan met de verschillende stakeholders in Nieuwpoort. We vinden de parking van een van onze kustwinkels daar echter niet de juiste plaats voor.”

“Wij nodigen de burgemeester en andere betrokken partijen dan ook graag uit om samen met ons rond de tafel te gaan zitten, samen met de personen die effectief betrokken zijn bij de uitvoering van het project zeeboerderij. Het is namelijk niet aan onze winkelmedewerkers om deel te nemen aan het debat.”

Marien Ruimtelijk Plan

“We hebben vandaag opnieuw gehoord dat er op zich geen bezwaren zijn tegen een zeeboerderij an sich, maar wél tegen de locatie waar die zou komen. Daar willen we nogmaals herhalen dat wij de locatie niet zelf bepaald hebben. We baseren ons daarvoor op het Marien Ruimtelijk Plan waarin vijf zones zijn bepaald waar commerciële activiteiten ontwikkeld mogen worden.”

“De totstandkoming van het Marien Ruimtelijk Plan kwam er na een brede consultatie van verschillende stakeholders en werd getrokken vanuit de bevoegde federale overheidsdiensten en de federale minister van Noordzee. Met vragen over de specifieke zones kan u dan ook bij hen terecht.”

“Vanuit Colruyt Group kozen we ervoor om vergunningen aan te vragen voor zone C. Na het doorlopen van de verschillende vergunningstrajecten hebben we die ook verkregen. Wij blijven geloven in ons innovatieve project en de meerwaarde van Belgische mosselen en blijven stap voor stap werk maken van de realisatie ervan.”