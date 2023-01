Stad Nieuwpoort stelt nieuwe strooiweide voor: aandacht voor groen en sereniteit

Op de stedelijke begraafplaats pakt Stad Nieuwpoort uit met een nieuwe strooiweide. De site kenmerkt zich door zijn ingetogen karakter en veel groen. Op de grote herdenkingssteen is ruimte voor naamplaatjes van overledenen. De kostprijs van de nieuwe strooizone bedraagt 65.000 euro.

In het najaar van 2022 is Stad Nieuwpoort gestart met de aanleg van een gloednieuwe, tweede strooiweide op de stedelijke begraafplaats aan de Brugse Steenweg. Deze extra ruimte is nu afgewerkt. De site vormt een aanvulling op de bestaande asweide die ook in gebruik blijft. Nabestaanden zullen naar eigen voorkeur voor één van beide strooiweides kunnen kiezen.

Afgesloten

De nieuw aangelegde strooiweide is ongeveer 80 m2 groot en werd ingeplant in een rustige hoek van de begraafplaats ter hoogte van de oude conciërgewoning. Dit pand wordt binnenkort afgebroken, waarna de strooiweide in gebruik wordt genomen.

Bij de invulling van de nieuwe strooiweide trekt de Stad overtuigend de groene kaart. Zo fungeren drie karakterbomen als schildwachten op de site. Naar analogie met de Ideeëntuinen in het Prins Mauritspark zijn grote, vierkante stapstenen aanwezig. Het geheel wordt omgord door een struikhaag. Hiermee blijft de strooiweide afgesloten van de rest van de stedelijke begraafplaats en is er geen zicht op de aanpalende industrie-omgeving.

Serene plek die rust uitstraalt

Door de haag wordt de strooiweide afgezonderd van de rest van de begraafplaats. Op de grote gedenksteen is ruimte voor de namen van de overledenen. © Stad Nieuwpoort

Voor burgemeester Geert Vanden Broucke was de keuze voor een natuurlijke vormgeving snel gemaakt: “Een strooiweide mag niet kil en desolaat zijn. Afscheid nemen van een overledene vraagt om een verzorgde, serene plek die rust uitstraalt. Met de nieuwe strooiweide komen we tegemoet aan die wens. Men waant zich hier als het ware in de volle natuur. Voor het verdere rouwproces is het belangrijk dat nabestaanden weten dat hun geliefde een mooie rustplaats krijgt. Tegelijk is de strooiweide ook een intieme stilteplek waar mensen kunnen terugkomen om te herdenken en te bezinnen.”

Dat gedenken wordt mogelijk gemaakt door een grote verticale herdenkingssteen. Hierop kunnen naamplaatjes aangebracht worden voor overleden Nieuwpoortenaren. Aanvullend heeft de Stad ook gezorgd voor hedendaags zitmeubilair.

De totale kostprijs voor de aanleg van de nieuwe strooiweide bedraagt 65.000 euro.