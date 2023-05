Stad Nieuwpoort opent nieuwe sociale kruidenier

Onder de noemer ‘t Klein Gewin beschikt Stad Nieuwpoort voortaan over een sociale kruidenier. Mensen die het financieel minder breed hebben, kunnen er terecht voor basispakketten met voedsel- en hygiëneproducten. Tegelijk opent de sociale kruidenier ook jobmogelijkheden voor wie moeilijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt.

In Het Sociaal Huis van Nieuwpoort richt de Stad een sociale kruidenier in voor inwoners die zich in een financieel kwetsbare situatie bevinden. Zij zijn niet altijd in staat om zelf in hun basisbehoeften te voorzien. Via het winkelconcept krijgen zij nu toegang tot een basisaanbod aan allerhande levensmiddelen en hygiëneproducten.

Initiatief bij klanten

De sociale kruidenier komt er ter vervanging van de voedselpakketten die vroeger door het OCMW werden uitgereikt, verklaart schepen van Sociale Zaken en Gezinsbeleid Jos Decorte: “Tijdens de coronapandemie kwam het systeem van de voedselpakketten onder druk te staan, onder andere door de extra taken die deze gezondheidscrisis met zich meebracht. Het toonde de noodzaak aan van een werkbaar en klantvriendelijk alternatief. Met de sociale kruidenier leggen we het initiatief bij onze klanten. Zij kiezen zelf wat ze nodig hebben en genieten daarbij van voordelige tarieven waardoor ze hun budget niet al te snel zien wegsmelten.”

Budgetbewust winkelen

De sociale kruidenier richt zich hoofdzakelijk op inwoners die met een leefloon dienen rond te komen of wie in een procedure van collectieve schuldenregeling zit. Voor anderen wordt voorafgaand een sociaal onderzoek gevoerd om te bepalen of zij in aanmerking komen voor de kruidenier. Wie bij de sociale kruidenier langskomt, koopt producten met eigen centen. Het totale winkelbudget van de klant valt uiteen in een betalend en een gratis budget. Het betalend budget wordt aangewend voor het aanschaffen van goederen in het betalend gedeelte van de sociale kruidenier. Het gratis budget is er voor een selectie gratis producten. Deze items hebben een standaard winkelwaarde die wordt afgetrokken van het gratis winkelbudget. Er geldt steeds een beperking op het totaalbedrag dat kan worden uitgegeven, telkens op maat van de gezinssituatie. De sociale kruidenier vindt onderdak in Het Social Huis, in de keuken van het voormalige wzc De Zathe. Na afbraak van de oude keukeninstellingen werd de ruimte vanaf september 2020 volledig omgebouwd tot kleinschalige superette. Met de naam ‘t Klein Gewin voor de nieuwe sociale kruidenier grijpt de Stad terug naar een historisch begrip in Nieuwpoort. Oorspronkelijk was ‘t Klein Gewin een bekende kruidenierszaak en supermarkt avant la lettre in de Sint-Sebastiaanstraat. De Stad heeft de ambitie om de sociale kruidenier meer te laten zijn dan een bescheiden supermarkt, legt burgemeester Geert Vanden Broucke uit: “De oprichting van de sociale kruidenier kadert in ons doel om van Nieuwpoort een inclusieve en sociaal geëngageerde Stad te maken. Zo moet ‘t Klein Gewin ook een aantrekkelijke ontmoetingsplek worden waar Nieuwpoortenaren een luisterend oor vinden. Op die manier fungeert de kruidenier als springplank naar onze lokale hulp- en dienstverlening. Tegelijk creëren we hier ook arbeidskansen. De sociale kruidenier wordt gerund door vrijwilligers, met steun van de Sociale Dienst. Wie moeilijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt, kunnen we via het vrijwilligerstraject mobiliseren om werk te vinden.

Schenkingen

Voor de opstart van ‘t Klein Gewin mag de Stad rekenen op een schenking van 1.300 euro door Kiwanis La Joconde waarmee de aankoop van een diepvriezer werd gefinancierd. Zontaclub Middelkerke reikte een cheque ter waarde van 1.000 euro uit. Deze is bedoeld voor het aanschaffen van de meest noodzakelijke hygiëneproducten zoals zeep, shampoo… (PG)