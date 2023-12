Stad Mesen schept duidelijkheid: totaalverbod op vuurwerk tijdens oudejaarsavond

Het stadsbestuur van Mesen vaardigt een totaalverbod uit tegen vuurwerk, ook op oudejaarsavond. Burgemeester Sandy Evrard pleit meteen ook voor een totaalverbod in de volledige politiezone Arro Ieper.

In zowat de volledige politiezone Arro Ieper is vuurwerk toegelaten op oudejaarsavond tussen 23.30 en 1 uur. In Mesen zal dat dit jaar echter niet het geval zijn. Daar werd door burgemeester Sandy Evrard een totaalverbod uitgevaardigd, nadat in verschillende media gesuggereerd werd dat Mesen de enige stad in de regio zou zijn waar vuurwerk toegelaten is. “De nieuwsberichten laten uitschijnen dat Mesen op oudjaar het walhalla is voor vuurwerkliefhebbers”, stelt burgemeester Evrard. “Dat is niet het geval. Om die boodschap de kop in te drukken, nemen we preventief maatregelen en zullen we onze regels verstrengen. Er komt een totaalverbod op pyrotechnische voorwerpen, zoals vuurwerk, bommetjes… tijdens oudjaar.”

“We denken bij dit besluit ook aan onze huisdieren. De regio telt ook veel landbouwers, dus we hebben ook aandacht voor paarden, vee…”, aldus Evrard. “Het is ook ineens duidelijk naar handhaving toe. Én we ontlasten onze hulpdiensten, want jaarlijks moeten onze diensten uitrukken voor mensen die niet verantwoord omgaan met pyrotechnisch materiaal.”

(MDN)