Stad Menen zet Internationale Vrouwendag in de kijker met pins-actie

Stad Menen plaatst op woensdag 8 maart de Internationale Vrouwendag extra in de kijker met een pins-actie. Elke vrouw krijgt een kleine verrassing – een zakje snoep met een pin met daarop thematische quote – aan de onthaalbalies in het sociaal huis, stadhuis, alle lokale dienstencentra, cultuurcentrum en de bibliotheek in Menen.

“8 maart staat, zoals elk jaar, in het teken van de vrouw, dan vieren we Internationale Vrouwendag. En we doen dat om goede redenen want de weg naar een samenleving zonder discriminatie tussen man en vrouw is nog lang. Daarom zetten we deze dag ook met de stad Menen op 8 maart met een actie extra in de kijker”, zegt schepen van gelijke kansen Angelique Declercq.

Op de Internationale Vrouwendag vieren we de sociale, economische, culturele en politieke successen van vrouwen en moedigen we de verdere strijd voor een genderneutrale samenleving aan. Schepen Declercq: “Deze dag is helaas nog altijd relevant, zeker in een tijd waar vrouwen in veel landen rechten moeten inleveren. Denk aan de invloed van religie, de strengere abortuswetgeving in de Verenigde Staten en de dood van de Iraanse Jina Mahsha Amani, die in september hardhandig werd gearresteerd omdat ze geen hoofddoek droeg. Vrouwen krijgen tegenwoordig ook nog steeds te vaak te maken met fysiek of seksueel geweld en seksuele intimidatie. De coronapandemie deed daar nog een schepje bovenop: we stelden helaas ook bij ons in het sociaal huis een toename van gendergerelateerd geweld vast.”

PINS-ACTIE

Daarom is 8 maart de ideale dag om vrouwen te vieren. We zien dat over de hele wereld verschillende overheden, organisaties en bedrijven vrouwen in de kijker zetten. Ook de stad Menen onderneemt actie.

“Op Internationale Vrouwendag, krijgt elke vrouw een kleine verrassing – een zakje snoep met een pin met daarop thematische quote – aan onze onthaalbalies in het sociaal huis, stadhuis, alle lokale dienstencentra, cultuurcentrum én bib. Deze actie werd uitgewerkt door ons team kinderarmoede, dat dagdagelijks ervaart hoeveel vrouwen zeer geïsoleerd leven en vaak het slachtoffer van genderongelijkheden zijn”, besluit schepen Declercq.