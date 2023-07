Stad Menen wil extra vakantieopvang creëren

Elke vakantie opnieuw ondervinden heel wat werkende ouders hoe moeilijk het is om opvang voor hun kroost te vinden. Snel zijn is de boodschap voor wie zoon- of dochterlief wenst in te schrijven voor een vakantiekamp, crea, muziek of sport in eigen stad. Doorgaans is alles in een mum van tijd volzet. Het stadsbestuur wil met behulp van subsidies nieuwe opvanginitiatieven voor de komende schoolvakanties stimuleren.

n het kader van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) heeft het lokaal bestuur van Menen sinds het najaar van 2021 de regie in handen en stippelt het samen met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit. Samen met alle relevante partners in Menen werden er netwerk- en infomomenten georganiseerd en werk- en stuurgroepen opgericht. Zowel burgers (inclusief kinderen) als alle betrokken organisaties werden bevraagd over het aanbod van buitenschoolse opvang.

Aan de hand van een nodenanalyse werden alle noden en hiaten in kaart gebracht. “We constateerden dat er een aanzienlijke behoefte is aan vakantieopvang voor kinderen in de leeftijdscategorie van 3 tot 12 jaar”, verduidelijkt schepen van Sociale zaken Angelique Declercq. “Met behulp van subsidies willen we de drempel verlagen voor ondernemers, verenigingen en burgers om vakantieopvang te organiseren.”

500 euro per week

“Onze huidige oproep is gericht op projecten voor de komende herfst- en kerstvakantie en de krokusvakantie van 2024. Goedgekeurde projecten kunnen maximaal 500 euro per week aan steun ontvangen. Na de krokusvakantie zullen we de projectsubsidie evalueren en indien nodig bijstellen”, aldus schepen Declercq.

(CB)

Meer informatie over de projectoproep is te vinden op de website www.menen.be/project-vakantieopvang