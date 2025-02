Stad Menen is trots op Label Sportbedrijf

Stad Menen behaalde het Label Sportbedrijf 2025-2026. Jelle Debouver van Sport Vlaanderen overhandigde het aan de bevoegde schepenen van de werkgroep ‘Gezond op het Werk’.

“We zijn heel trots met dit mooi Sportbedrijf-label. Dit kwaliteitslabel erkent onze inspanningen om sport en beweging een prominente plaats te geven op onze werkvloer. Binnen ons lokaal bestuur zetten we sterk in op een gezonde werkvloer en gezonde werknemers”, zegt schepen van Personeel Angelique Declercq.

Twee jaar geldig

Het Label Sportbedrijf kan je het hele jaar door aanvragen en mag je, na toekenning, twee jaar lang gebruiken. Daarna kan je een nieuwe aanvraag indienen. “Het label toont dat jouw bedrijf een engagement aangaat naar zijn werknemers waarbij de focus ligt op gezondheid, sporten en bewegen. Iedere onderneming die investeert in de gezondheid van zijn werknemers door hen voldoende te laten sporten en bewegen krijgt van ons de juiste erkenning en beloning. Sinds 2022 kunnen alle bedrijven die hun medewerkers aanzetten tot sporten en bewegen het Label Sportbedrijf verdienen”, legt Jelle Debouver van Sport Vlaanderen.

‘Samen Gezond Werken’ werd een vijftal jaar geleden opgericht en via deze werkgroep organiseert Stad Menen tal van initiatieven die hun medewerkers stimuleren om actief en gezond te leven. “Van bewegingsmomenten tijdens werkpauzes tot sportieve teambuildings en welzijnsinitiatieven: gezondheid staat centraal in onze organisatie”, aldus Angelique.

Fit en gelukkig

Een 700-tal medewerkers en personeelsleden zijn intussen al in ‘beweging’. “Deze erkenning bevestigt onze inzet voor een sportieve en gezonde werkomgeving. We blijven als stad investeren in initiatieven die het welzijn van onze medewerkers bevorderen, want een fitte werknemer is een gelukkige werknemer. Zo promoten we onze sportevents ook sterk onder ons personeel, zoals onze gebouwenloop Urban COLOR Run en de jaarlijkse Grensloop. We zijn ontzettend fier op deze erkenning en het Label Sportbedrijf krijgt een prominente plaats binnen het stadhuis”, besluit schepen van Sport Kasper Vandecasteele.