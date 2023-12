Stad Menen en de provincie West-Vlaanderen presenteert het project ‘Innovatief Wonen’

De site Haute Cense in de Barakken kreeg de afgelopen jaren een grondige opknapbeurt. Stad Menen zal nog dit jaar een bouwvergunning aanvragen via Atelier architectuur Toekomst voor een ambitieus woonproject.

“Een tijdje terug kocht de stad Menen de monumentale hoeve Haute Cense en zijn bijgebouwen om deze grondig te renoveren én terug te geven aan de inwoners van de Barakken. In de gebouwen naast de hoeve komt er een prachtig woonproject die zich kan vertalen als ‘een ideaal dubbel gebruik van deze prachtige site bij de Leie en het Barakkenpark’. Dit project zal in samenwerking zijn én met de steun van de Vlaamse en provinciale overheden”, zegt schepen Renaat Vandenbulcke, bevoegd voor AGB Menen dat het project leidt.

Deze historische hoeve krijgt gemeenschapsvoorzieningen voor verenigingen en wijkbewoners. De restauratie gebeurt met respect voor de erfgoedwaarde. “De hoeve zal een bar, keuken en verschillende vergaderlokalen krijgen die met een mobiele wand tot één groot lokaal kunnen worden omgevormd. Zoals bij andere verbouwingsprojecten zetten we ook hier sterk in op een multi-functioneel, flexibel en rolstoel toegankelijk gebouw”, vertelt Renaat.

Nieuw gemeenschapscentrum

Een nieuw gemeenschapscentrum in de grenswijk de Barakken is om meerdere redenen zeer zinvol. “Mensen samenbrengen, bevordert sociale verbondenheid en draagt bij aan het emotioneel welzijn. Sociale interactie is essentieel voor de geestelijke gezondheid. Gemeenschappelijke activiteiten dragen immers bij aan een gezondere gemeenschap. In de dichtbebouwde wijk de Barakken was er grote nood aan extra ruimte om samen te komen en te ontspannen”, weet Renaat. “Het Barakkenpark is daarom ook van groot belang voor de buurt, de hoeve Haute Cense past dus ook perfect binnen diezelfde filosofie”, vervolgt burgemeester Eddy Lust.

Op de site Haute Cense komen ook zes woonentiteiten in het kader van het West-Vlaamse project Innovatief Wonen. “We zijn ervan overtuigd dat we met dit woonproject kansen geven aan jonge mensen om in Menen te blijven wonen door in te zetten op kwalitatieve, betaalbare én innovatieve woonvormen. De inplanting van deze woningen kadert bovendien binnen de weldoordachte, ruimere, duurzame ontwikkeling richting de Leie en het Barakkenpark. We popelen alvast om de werken te kunnen aanvatten”, besluit Renaat.

(Nicolas Verhaeghe)