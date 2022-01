Stad Menen countert stijgende prijzen met energietoelage

Energiearmoede. Tot voor enkele maanden was het een term die we maar zelden hoorden. De eindeloos stijgende prijzen voor zowel gas als elektriciteit brachten daar al snel verandering in. Het gemeentebestuur activeert nu de energietoelage.

De vrieskou staat aan de voordeur en de nachten zijn lang. De typische winterse omstandigheden zorgen er dan ook voor dat de verwarmingsketels overuren draaien en dat lichten een extra lange dagtaak hebben. Met energieprijzen die recordniveaus halen, worden deze basisbehoeftes voor heel wat kwetsbare gezinnen dan ook onbetaalbaar. “Heel wat Menenaars zijn momenteel ongerust. De facturen stapelen zich op en velen onder hen kunnen nog maar moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. We kunnen als stadsbestuur dan ook niet zomaar vanop de zijlijn toekijken”, luidt het.

Duwtje in de rug

Angelique Declercq (Vooruit), Meens schepen voor armoedebestrijding, besloot dan ook haar diensten in een hogere versnelling te brengen. “In het Sociaal Huis, gelegen in de Noorderlaan, kan iedereen nog steeds terecht bij het Energieloket. Daar helpen mensen onze inwoners met hun meterstanden of eventuele papieren die ingevuld moeten worden. Daarnaast hebben we ook de energietoelage in het leven geroepen”, aldus schepen Declercq.

“Er bestaat al zoiets als het sociaal tarief, maar nog steeds vallen heel wat mensen door de mazen van het net, waardoor ze hun verwarming of elektriciteit alsnog niet kunnen betalen. Dankzij de nieuwe toelage kunnen we de Menenaars een duwtje in de rug geven en hoeft niemand kou te lijden. Wie een aanvraag indient, zal eerst aan een financieel onderzoek worden onderworpen.”

Tot 90 euro extra per maand

“Kom je in aanmerking voor de premie, dan kun je van januari tot maart tot wel 90 euro per maand terug krijgen. Zo kunnen we de energiearmoede in onze stad helpen wegwerken. Mochten de winterse temperaturen ook na maart aanhouden, dan kan de periode voor de toelage verlengd worden.”

Ondertussen wordt er vanuit het stadsbestuur ook druk uitgeoefend op Fluvius om de distributietarieven gelijk te schakelen. Uit recent onderzoek bleek dat de tarieven in Zuid-West-Vlaanderen tot de hoogste van Vlaanderen behoren. (CLL)