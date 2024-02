Stad leent voor AZ Oostende

Oostende betaalt voor eind maart 8,6 miljoen euro aan het AZ Oostende. Dat bleek op de gemeenteraad. De oppositie is fel: “De defusie is een ramp voor de stad en de houding is quasi misdadig.” Burgemeester Bart Tommelein: “Er komen geen middelen uit de begroting.”

Een nieuwe gemeenteraad, en dus een nieuwe discussie in de ziekenhuissaga. Deze keer viel het oog van John Crombez (Vooruit) op een passage in een bijlage aan het dossier. Daarin staat: “De niet gedekte schulden van Serruys bedragen 34,4 miljoen euro. Hier staan noch liquide middelen, noch voldoende vorderingen tegenover. De dekkingsgraad is ruim onvoldoende om de financiële leefbaarheid van AZ Oostende te bestendigen.”

Voor het eerst staat het cijfer op papier waarover al een paar maanden een welles-nietesspel wordt gespeeld. Oostende lost dat op door (via Henri Serruys) tegen 1 april 8,6 miljoen euro te storten aan het AZO. Die worden gefinancierd door een lening met stadswaarborg: kostprijs voor de stad is 1 miljoen euro.

John Crombez (Vooruit): “De defusie is een ramp voor de stad, begroting en ziekenhuizen. De opgeklopte houding van het stadsbestuur is quasi misdadig. Jullie hebben het zorglandschap verprutst. En nu komt er nog eens een stadswaarborg voor de lening bij. Er blijft de grootste onduidelijkheid over 25 miljoen euro schulden van het Serruys, afkomstig uit de defusie. Bovendien wordt de begroting belast met twee miljoen euro. Een miljoen van de extra lening en een miljoen extra voor de personeelskosten van personeel van Serruys.”

En overige 25 miljoen?

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) antwoordde dat de 34,4 miljoen een inbreng is waarvan de stad vijftig procent voor haar rekening nam. “Ook in het verleden betaalde Oostende mee”, verwees hij naar de vroegere fusie met AZ Sint-Jan Brugge. Hoe de resterende 25 miljoen bij AZO zullen dicht gefietst worden, is niet duidelijk. “We nemen geen middelen uit de begroting en er is geen impact op het meerjarenplan.”

De burgemeester duidde de defusie : “We zouden anders het labo, slaapkliniek, oncologie en materniteit verliezen aan Brugge. Nu krijgen we ons eigen ziekenhuis terug. Er is een inbreng van de stad in AZO: we worden voor de helft eigenaar.” (EFO)