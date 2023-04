Stad lanceert Bus van de Bruggeling

Om de administratieve dienstverlening in vooral het noorden van Brugge te verbeteren, neemt het stadsbestuur de elektrisch aangedreven ‘Bus van de Bruggeling’ in gebruik. “Je zult er terecht kunnen om onder meer een identiteitskaart, rijbewijs of reispas aan te vragen”, zegt schepen van Burgerzaken Jasper Pillen.

Het is een oud zeer dat bewoners van de meer noordelijke gelegen Brugse deelgemeenten, zoals Lissewege en Zwankendamme, zich op vlak van mobiliteit en administratieve dienstverlening vaak wat achtergesteld voelen. Om daaraan te verhelpen schakelt stad Brugge nu een nieuwe tool in om de dienstverlening dichter bij die burgers te brengen: de ‘Bus van de Bruggelingen’.

Aanvulling

Die bus vormt dus een aanvulling op het Huis van de Bruggeling nabij het station en op de diverse administratieve centra van de stad in de deelgemeenten. De bus rijdt volledig elektrisch en er zijn zonnepanelen op bevestigd om de nodige elektriciteit voor de dienstverlening in de bus op te wekken.

“Je kunt er een identiteitskaart, rijbewijs of reispas aanvragen of een melding en suggestie doen”, zegt schepen van Burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD). “In het noorden van Brugge, waar de bestaande dienstverleningslocaties wijder zijn verspreid, zal de bus zeker een grote meerwaarde zijn.” De dienstverleningsbus is bovendien ook uitgerust met een lift achteraan zodat het rijdende kantoor toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Promotoer

In mei zal de bus in Brugge Noord een promotoer doen langs verschillende publieke plaatsen, zoals openbare markten. Op basis van de interesse en de vragen van de burgers zal dan in een latere fase een uurrooster met halteplaatsen opgesteld worden.