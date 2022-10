Stad Kortrijk ontvangt nieuwe inwoners

Traditiegetrouw nodigt Stad Kortrijk elk jaar de nieuwe inwoners van de stad uit.

Burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester), schepen Stephanie Demeyer (Team Burgemeester), Philippe De Coene (Vooruit) en Wout Maddens (Team Burgemeester) maakten hen wegwijs in de stadsdiensten. Ook politiezone Vlas en de diensten zelf gaven een woordje uitleg. Ruim zestig inwoners gingen in op de uitnodiging.

Sociale pakket

De nieuwe inwoners kregen uitleg over de leden van de gemeenteraad en de infrastructuur van de stadsdiensten. Burgemeester Ruth Vandenberghe stelde enkele sterke troeven van de stad voor: onder meer de wekelijkse maandagmarkt, de communicatie en participatie met de burgers, samenwerkingsverbanden, de grote renovatieprojecten van de vele sites in de stad en nieuwbouw, de festivals, braderieën en festiviteiten.

De nieuwe inwoners kregen een woordje uitleg over de verschillende diensten in de stad. © Foto JVGK

Schepen van Sociale Zaken en Welzijn Philippe De Coene (Vooruit) gaf uitleg over het sociale pakket. “Voor veel nieuwe inwoners is het niet altijd duidelijk welke diensten er zijn en waar ze terecht kunnen met vragen. Het is soms ook moeilijk om de weg te vinden. Daarom organiseren we dit welkomstmoment”, luidt het.

(Peter Van Herzeele/foto’s JVGK)