Stad Kortrijk neemt maatregelen tegen energiecrisis

Om zich te wapenen tegen de energiecrisis maakt Stad Kortrijk 5,4 miljoen euro extra vrij voor energiebesparende maatregelen. De projecten die op korte termijn worden opgestart, zouden 1,2 tot 1,5 miljoen euro besparen op energiekosten tot en met 2025.

“Dat betekent dat we in tien tot vijftien jaar die 5,4 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen terugverdienen. Dergelijke investeringen zijn nooit verloren investeringen, zelfs als de energieprijzen zouden dalen, blijf je nog altijd besparen”, zegt Bert Herrewyn, waarnemend burgemeester.

Verwarming verlagen

In de stadsgebouwen van Kortrijk wordt de verwarming van 21 naar 20 graden Celsius verlaagd. Voornamelijk in kantoren, vergaderlocaties en werkruimtes worden aan stadsmedewerkers gevraagd om tijdens koudere dagen de deuren en ramen dicht te houden om de stijgende stookkosten tegen te gaan. “We hebben in verschillende zalen CO2-meters geplaatst, als die CO2-meter groen aangeeft, is de luchtkwaliteit goed en hoef je niet te ventileren. Daarnaast wordt bij elke nieuwbouw, zoals museum Abby, voor een automatische ventilatie gekozen”, verduidelijkt Bert Herrewyn.

Beter isoleren

Om de energievraag naar beneden te krijgen, worden gebouwen zoals de woonzorgcentra en sociale flats beter geïsoleerd. Daarnaast wordt er in de sportcentra van Heule en Bissegem gekozen voor nieuwe energiezuinige verlichting. Ook wordt voor het plaatsen van zonnepanelen een tandje hoger geschakeld, zoals op de daken van ontmoetings- en sportcentra in deelgemeenten en op het textielmuseum Texture.

“We willen deze projecten zeker nog dit jaar opstarten. We stellen een voltijdse projectmedewerker energiebesparende maatregelen aan om alles in goede banen te leiden”, zegt Bert Herrewyn. Om het energieverbruik verder te doen dalen, wordt eveneens het wagenpark van de stad duurzamer ingezet en worden energievretende projecten, zoals de ijspiste op het Schouwburgplein tijdens Winter in Kortrijk, herbekeken. Dergelijke projecten zullen in de nabije toekomst energiezuiniger worden gemaakt of worden vervangen door iets anders.

De vacature voor “Projectmedewerker Energiebesparende maatregelen” is te vinden op www.kortrijk.be/nieuws/projectmedewerker-energiebesparende-maatregelen-b1-b3