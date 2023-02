Stad Kortrijk koopt extra rattenvallen aan om plaag te bestrijden

Op de gemeenteraad van 13 februari in Kortrijk werd unaniem beslist om gifloze rattenvallen versneld aan te kopen nadat er opnieuw meldingen zijn binnengekomen vanuit wijk Pius en Ter Doenaert in Marke. In 2023 worden 20 vallen aangekocht en in 2024 nog eens 10. Het gaat om een vervroegde investering van ongeveer 23.000 euro. De stad zal ook sensibiliseren via sociale media en de stadskrant over hoe bewoners ratten kunnen weghouden.

Een dergelijke sensibiliseringsactie is nodig volgens Gunther Vandenberghe uit Marke. “In de Debrabanderestraat is er een schapenweide waar duidelijk wordt gevraagd de dieren niet te voederen. Blijkbaar hebben sommigen moeite met begrijpend lezen. Vorig maand werd weer gekookte pasta en keukenafval gestort op nauwelijks een meter van het verbodsbord. Dergelijke zaken zijn helemaal niet goed voor de schapen en worden bovendien ook niet opgegeten. Het enige wat dit teweeg brengt is het lokken van ratten.”

Bovengrondse bestrijding

Door de rustige coronaperiode in het stadscentrum migreerden rattenpopulaties naar de buitenwijken. “We moeten actie ondernemen om die rattenplaag niet te laten uitdeinen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van stad Kortrijk die instaat voor de openbare ruimte, maar ook een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Er is al een firma aangesteld om de riolen te bewaken, die samenwerking is verlengd, maar het gaat vooral om bovengrondse bestrijding”, zegt raadslid Benjamin Vandorpe (CD&V).

SmarTraps

In 2021 kreeg de stad 391 meldingen binnen, in 2022 468 en in januari zijn er al 41 meldingen geregistreerd. “Dat kan inderdaad wijzen op een stijging in populatie, maar evengoed omdat ze meer zichtbaar zijn door de droge periode of naar aanleiding van trillingen door werkzaamheden. We hebben nu 15 ecologische SmarTraps geïntroduceerd (gifloze rattenvallen) waardoor we ook meer zicht hebben op hoeveel ratten er zijn. Daarnaast hebben we ook nog steeds twee rattenvangers. Deze experten komen ter plaatse na een melding en geven heel wat tips mee”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe. Het voorstel om dit jaar 20 extra SmarTraps aan te kopen en inwoners te sensibiliseren werd unaniem met 39 voor-stemmen goedgekeurd.

1777

Mensen die een melding willen maken kunnen terecht bij Team Net en Groen op het gratis nummer 1777 of via mail naar 1777@kortrijk.be. Elke inwoner die op privédomein ratten aantreft, is verplicht om ze te verdelgen. Bij de dienst Net en Groen langs de Rekkemsestraat 54 in Marke en in wijk- en ontmoetingscentra kan je rattengif aankopen. Voor één verpakking met 10 dosissen rattengif betaal je 2,50 euro.