Stad Kortrijk en LAGO bereiken een akkoord over coronasteun

Naar aanleiding van de verliezen die LAGO leed ten gevolge van de coronacrisis startte het gesprekken op met het stadsbestuur. Kortrijk keurde de steun goed op de gemeenteraad van maandagavond.

Dat LAGO steun vroeg aan het stadsbestuur hoeft niet te verbazen. Heel wat ondernemingen kwamen tijdens de coronacrisis in zwaar weer terecht en dat is voor zwembaden zeker niet anders. Integendeel, zwembaden hebben maanden aan een stuk hun deuren moeten sluiten en konden slechts langzaam heropstarten richting een volwaardige werking.

“In LAGO Kortrijk Weide werden door corona verliezen opgetekend net zoals dit het geval is in alle andere zwembaden over het ganse land”, klinkt in een persbericht van de Stad. “Bij zwembaden die worden uitgebaat door de stad of gemeente zelf, zoals dit vroeger het geval was in Kortrijk, kan het lokale bestuur niet anders dan de verliezen volledig zelf dragen. In Kortrijk zitten we echter in een PPS (publiek-private samenwerking) structuur met LAGO als private partner die Kortrijk Weide uitbaat voor de stad.”

In het licht van die publiek-private samenwerking vroegen ze bij LAGO aan het opdrachtgevende bestuur om hen te helpen de impact van de coronacrisis op te vangen. Na anderhalf jaar onderhandelen werd uiteindelijk tot een akkoord gekomen. Er werd overeengekomen dat stad Kortrijk een eenmalige coronasubsidie toekent ten bedrage van 50% van de verliezen die geleden werden in het zwembad op hun grondgebied. LAGO van hun kant doet voor eenzelfde bedrag een kapitaalsverhoging in de vennootschap. Op die manier is elke partij verantwoordelijk voor het dragen van de helft van de geleden verliezen. Een billijke overeenkomst in de geest van die publiek-private samenwerking: elk de helft.

De totale corona-impact bedraagt € 2.533.054. LAGO doet dus een kapitaalsverhoging van € 1.266.527 in haar vennootschap. Terwijl stad Kortrijk een eenmalige subsidie toekent aan LAGO van € 649.289,5.