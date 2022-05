Stad Kortrijk eert De Mol: “Je hebt iedereen verblind, Uma”

“Ik ben bijzonder trots dat ik onze nieuwe BV, een echte Kortrijkzane aan jullie mag voorstellen, Uma Mol, zo noem ik Uma Vandemaele.” Met deze woorden opende burgemeester Ruth Vandenberghe donderdag 19 mei het huldigingsmoment dat in de vooravond van donderdag 19 mei op het terras van ’t Plein plaatsvond. Niet toevallig daar, want na de lesuren in ’t Vier staat Uma daar geregeld achter de toog.

Naast bloemen kreeg Uma ook nog een hoodie van de stad Kortrijk uit handen van de burgemeester en een bon voor twee uur privé drumles bij Gino Kesteloot van Kortrijk Drumt. Uma moest tijdens de finale twee korte solo’s op een drumstel ten beste geven voor de 11000 man in Paleis 12, nadat ze voor die proef door Michael Schack was klaargestoomd. Op ’t Plein was er van een massa geen sprake. Er was wel wat volk en de aanwezigen bedolven Uma onder de complimentjes. Ook de burgemeester spaarde de loftrompet niet.

“Uma, een mol is normaal stekeblind, maar jij had een bijzonder heldere kijk en je hebt iedereen verblind,” zei Ruth Vandenberghe. “Je hebt ontzettend goed gemold en we zijn daar heel trots op.” Voor de burgemeester Uma in de bloemetjes zette, was er een kleine vragenronde voorzien voor het publiek. Het duurde niet lang of iemand uit het publiek wou weten of Uma intussen de vier evangelisten kende.

Baruma

Uma is lerares Engels en muziek, maar ze was op het moment van de opnamen ook al een maand lang godsdienst aan het geven in de Freinetschool ’t Vier. Was het stress of was ze haar tegenspelers op een dwaalspoor aan het zetten, toen ze tijdens de eerste aflevering van het spel het antwoord op die vraag schuldig bleef? Uma liet de aanwezigen in het ongewisse. Maar ze liet wel graag horen dat ze de vier evangelisten wel degelijk kende en gaf terstond het juiste antwoord: Johannes, Mattheus, Petrus en Lucas. In het programma droomde Uma op een gegeven moment ook van een eigen café. Ze had er al een naam voor: ‘Baruma’. Suzanne Vercaemer wou weten of die ‘Baruma’ ooit werkelijkheid wordt: “Ooit wel,” zei Uma, “maar er is helemaal geen haast bij, er is geen druk. Ik ben heel gelukkig met de job die ik nu heb in ‘t Vier. Dat café zal er ooit wel komen, al is het tien jaar voor ik in een rusthuis zit. Ooit.” Het t-shirt heeft ze al.

Gewoon jezelf blijven

Ze had het niet meteen gezien van op het podiumpje dat voor de gelegenheid was opgetrokken in het park. En toen verscheen het personeel van ’t Plein onder aanvoering van zaakvoerders Ursy Pattyn en Nina Manderick in turquoise t-shirts met het opschrift ‘Baruma’.

Het logo was de banaan die Uma en vier medekandidaten op de Canarische eilanden op hun lichaam lieten tatoeëren. De vragen die niet luidop werden gesteld, konden nog gesteld worden nadat Uma van het podium afstapte. De stad bood de aanwezigen iets te drinken aan en de fans bleven net als Uma nog gezellig napraten in het parkcafé op ’t Plein. Iemand viste bij Uma nog naar een tip om een plek als kandidaat te versieren. “Gewoon jezelf blijven,” stelde de mol de jongeman gerust. Met een beetje geluk heeft Kortrijk volgend jaar weer een mol. En dat gewoon jezelf blijven is ze intussen in het gewone leven zelf ook van plan. Uma liep erbij alsof ze nooit de mol geweest was. Het zonnekind die ze altijd was.