Stad Izegem reikt Gouden Merletjes uit aan verdienstelijke stadsgenoten

In Izegem werden voor de eerste keer ooit de Gouden Merletjes uitgedeeld. Met Merletjes wordt verwezen naar de vogeltjes zonder bekjes of poten op het stadsschild. Diverse verdienstelijke stadsgenoten mochten er vrijdagavond eentje in ontvangst nemen.

Sporthal De Krekel werd omgebouwd tot een sfeerrijke lounge voor het eerste het Gala van de Gouden Merletjes. Met deze hulde wou het stadsbestuur zijn waardering uiten voor prestaties en verwezenlijkingen op vlak van sport, kunst, cultuur, enz. “Het doel van het Gala is om de prestaties niet alleen in de kijker te zetten, maar om ze ook ruimer bekend te maken bij de Izegemnaren”, klonk het.

De show stak boeiend in elkaar. Presentatoren An Deryckere en Bart Cafmeyer wisselden de aankondigingen af met filmpjes en interviews met de laureaten en er was ook een huisorkest dat het geheel stijl gaf.

Winnaars

De eerste Gouden Merletjes ging naar jeugdhuis De Tunne en herenteam handbal (vereniging in de kijker), Stadsfanfaren (cultuur), Sint-Jozefskliniek Izegem (ondernemer/onderneming), Marith Vanhove (sportvrouw van het jaar), Tim Declercq (sportman van het jaar), Ten Mandere (cultuurproduct van het jaar), vrijwilligers vaccinatiecentrum (vrijwilliger van het jaar), Camping Knuffel (evenement van het jaar), kasteel Blauwhuis (stadsvernieuwing), Marit de Meulenaere, Julie Roose en Wout Lievens (sportbelofte), Hilde Colpaert (cultuurpersoonlijkheid) en de fietspoolgroep van de KWB (burgerinitiatief van het jaar).

In elke categorie waren diverse genomineerden, slechts eentje kon een Merletje in ontvangst nemen. “Hen willen we vooral motiveren om verder te doen zoals ze bezig zijn. Zo kunnen ze volgend jaar misschien wél het Merletje in ontvangst nemen”, besloot burgemeester Bert Maertens het gala.

(FM)