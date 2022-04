Stad Izegem plant al het 75ste tegeltuintje aan

In Izegem werd vandaag al voor de 75ste keer een tegeltuintjegeplant. In veel straten zijn tegeltuintjes een van de weinige mogelijkheden voor planten en bloemen in volle grond. Tegeltuinen zijn daarnaast ook positief voor zowel het ecosysteem van de stad als het uitzicht van de straat.

Het 75ste tegeltuintje werd gerealiseerd aan de woning van Jan Dewyn en Anneleen Boehme. Met hun tegeltuintje zorgen zij voor een extra stukje groen in de Gentsestraat. Sinds de invoering van het reglement in 2017 werden al 75 tuintjes geïnstalleerd. Ook het stadhuis en het Sint-Pietersstraatje kregen op die manier een groen jasje aangemeten.

“Onze technische dienst neemt de tegel weg en plant het tuintje aan”, legt schepen van Groenbeleid Caroline Maertens uit. “De eigenaar van de woning kan vooraf kiezen welke planten in het tegeltuintje komen.” De plantenkeuze bestaat uit blauwe regen, kllimhortensia, klimrozelaar, klimkaperfolie, wilde wingers en clematis.

Digitaal

De aanvraag van een tegeltuintje gebeurt digitaal, via www.izegem.be/tegeltuintje. “De aanvrager krijgt binnen een maand na de aanvraag al dan niet de goedkeuring van het schepencollege. Rekening houdend met het plantseizoen streven we ernaar om aanvragen binnen de drie maanden te realiseren”, besluit schepen Maertens.