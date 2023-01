Stad Izegem huldigt coronamonument in poëtische sfeer in

Op zaterdag 28 januari huldigt de stad Izegem het coronamonument in. “Dat zal in een poëtische sfeer gebeuren tijdens een ingetogen plechtigheid in de foyer van cultuurhuis De Leest”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

Het monument, een blauwe hardsteen van zowat vier ton die jarenlang onafgewerkt op het pleintje aan Prizma Campus Middenschool stond, werd gerealiseerd door de Izegemse kunstenaar Piet Duthoit. Hij verwerkte tal van symbolen in het monument dat in juni 2022 een definitieve plaats kreeg voor het cultuurhuis en zaal ISO waar tienduizenden coronavaccins toegediend werden. “Niet alleen het kunstwerk is dus symbolisch, ook de locatie”, verduidelijkt de schepen.

“Het tijdstip van de inhuldiging is ook symbolisch: tijdens het officiële moment zal een gedicht van Kristin Verellen bij het monument onthuld worden. In cultuurhuis De Leest zal een troostende muzikale vertelling gebracht worden door Seraphine Stragier en Tilde Vandenbroucke. Stadsdichter Vincent Vandommele brengt een zelfgeschreven fabel als warme herdenking aan zijn zoon Sebastiaan”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Iedereen is van harte welkom om vanaf 17.30 uur mee stil te staan bij het verlies van een dierbare tijdens de coronaperiode.”

Poëtisch evenement in De Leest

De inhuldiging is gekoppeld aan een poëtisch evenement in het cultuurhuis. “Van 18 tot 21 uur kan iedereen zich in heel het gebouw van De Leest laten verrassen door leerlingen van de Kunstacademie Art’Iz, themastanden van de bibliotheek, vrijwilligers van het dienstencentrum en de stadsdichter”, zegt cultuurconsulent Geerwin Vandekerckhove. “Er is ook een interview van dichteres Siel Verhanneman door bibliothecaris Nicolas Cappelle. De dichteres is een veelgevraagd voordrager op literaire festivals en publiceerde verscheidene dichtbundels.”