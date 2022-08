Stad Izegem houdt woord, na drie weken in tentje aan kanaal krijgt Björn een crisiswoning

Voormalig politicus Björn Verhaeghe hoeft niet langer in een tent aan het kanaal in Izegem te verblijven. De stad hield woord en bezorgde hem woensdagnamiddag de sleutel voor een crisiswoning.

Björn zocht zijn toevlucht tot een tent aan de Emelgembrug omdat hij zijn bedrijfje in tuinaanleg en -onderhoud eind mei failliet werd verklaard. Daarop werd ook zijn huurcontract opgezocht en de bemiddeling opgezet door de Woondienst draaide op niets uit. “Daarna kreeg ik te horen dat het wellicht tot begin september zou duren eer ik zicht op een oplossing zou hebben”, zegt Björn.

“Omdat ik familie en vrienden niet tot last wilde zijn heb ik dan maar een tent langs het kanaal aan de Emelgembrug opgezet. Redelijk in het zicht omdat ik dan ook wat sociale controle én contact heb.”

Koelkast

Na een overleg met de stad woensdag kwam dan het verlossende nieuws dat er toch een crisiswoning voor Björn werd gevonden. “Er kwam er gelukkig eentje vrij, waardoor ik net voor de grote hittegolf gelukkig al een dak boven mijn hoofd zal hebben”, zegt hij.

“Vooral het feit dat ik straks terug over een koelkast zal beschikken is fantastisch. De voorbije weken kon ik niks fris bewaren en in die temperaturen was dat verschrikkelijk. Gelukkig waren er wat solidaire buren die me een koffie of af en toe wat fris water brachten, maar het is geen aangename ervaring geweest. Sommige dagen moest ik overleven op wat koekjes en lauw water.”

Weer op de rails

Björn slaapt donderdagavond voor het eerst in de crisiswoning. “Woensdagavond was het nog te heet en te laat om te verhuizen en bovendien hadden enkele buren beloofd nog eens langs te komen met een drankje en ik wilde dat mooi gebaar niet zomaar afslaan”, zegt hij.

“Ik hoop mijn leven nu terug op de rails te krijgen. Ik droom er van om een opleiding natuurbeheer te volgen zodat ik al boswachter aan de slag kan. Aan praktijkervaring heb ik de voorbije weken alvast geen gebrek gehad”, besluit hij met een kwinkslag.

(vadu/foto MPM)