Stad investeert 50.000 euro in mobiele camera

De stad Wervik investeerde net geen 50.000 euro in de aankoop van een mobiele camera Mob Box. In samenwerking met politiecommissaris Dominiek Vermont en de Dienst Feestelijkheden werden de locaties overlopen waar de camera zal geplaatst worden. De box bevat sensoren die beweging en vandalisme detecteren. Dankzij de stevige metalen constructie is de box beveiligd tegen diefstal.

De stad wil de camera inzetten op bijvoorbeeld evenementen, maar ook tegen sluikstorters. Of voor de analyse van sluipverkeer, fiets- en vrachtverkeer.

“De camera werd al in april op proef geleverd en is ondertussen grondig getest en goed bevonden”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Enkele weken geleden keurde het schepencollege de aankoop goed. De camera kan geplaatst worden op een vlakke ondergrond en werkt een week autonoom. Opslag van de gemaakte beelden gebeurt lokaal in de box, maar ze kunnen vanaf om het even waar bekeken worden.”

Werkgroep

Met de camera is non-stop observatie mogelijk. De telescopische mast is regelbaar tussen 2 en 5,5 meter. Het systeem werkt autonoom op snel wisselbare batterijen (tot 28 dagen). Er werd een werkgroep opgericht waardoor de betrokken diensten (politie, burgemeester, ICT, milieu en feestelijkheden) opvolgen waar de mobiele camera geplaatst zal worden. Bijzondere locaties kunnen uiteraard doorgegeven worden.

Het plaatsen gebeurt met een voertuig van de technische dienst door de Dienst Feestelijkheden samen met een collega van ICT.

Wervik investeerde eerder al zowat 70.000 euro in de uitbreiding en vernieuwing van het cameranetwerk. Daarvoor deed men een beroep op de gespecialiseerde firma RTS uit Ieper, die nu ook de mobiele camera Mob Box leverde. Al lang geleden onder nog burgemeester Johnny Goos investeerde Wervik voor het eerste in onbemande camera’s en de beelden losten al heel wat misdrijven op. (EDB)