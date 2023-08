Stad Ieper wijst concessie stadscamping toe aan Urban Gardens

De uitbating van de camping jeugdstadion en het camperterrein Zillebekevijver wordt vanaf 1 januari 2024 overgedragen aan Urban Gardens. Dit bedrijf kreeg de concessie toegewezen voor een periode van 15 jaar.

“Het Ieperse stadsbestuur was er al langer van overtuigd dat de uitbating van een camping en kampeerterrein geen kerntaak is van de stad”, vertelt schepen voor Jeugd Dimitry Soenen (N-VA).

De uitbating was al vele jaren in handen van de jeugddienst en mag een succes genoemd worden. Bepaalde aspecten, eigen aan de werking van een overheidsdienst, zorgden er echter voor dat er beperkingen waren aan de rendabiliteit. De stad ging op zoek naar een sterke private partner en is tevreden die gevonden te hebben in Urban Gardens die vorm wordt gegeven door oprichter Parcifal Coeman en Alychlo NV, twee prominenten met brede ervaring in belevenisvolle verblijfsconcepten. Alychlo NV is de familiale investeringsmaatschappij van ondernemer Marc Coucke en liet zich de laatste jaren opmerken met heel wat investeringen in belevenisvolle projecten.”

Oase van rust

“Urban Gardens Ieper is en blijft een oase van rust, ideaal als uitvalsbasis om de Westhoek en Ieper te ontdekken”, verduidelijkt Parcifal Coeman, zaakvoerder Urban Gardens. “De rijke geschiedenis en cultuur van de stad worden gekoppeld aan de troeven van de camping. Het groene en harmonieuze geheel willen we graag behouden. Daarom kiezen we voor een beperkt aanbod aan verhuuraccommodaties, die maximaal zullen passen in de mooie en groene setting.”

“We kijken er enorm naar uit om samen te werken met het stadsbestuur, de stadsdiensten en de lokale handelaars. We zijn bijzonder gemotiveerd om het al mooie toeristische aanbod van de stad Ieper verder te vervolledigen met een eigentijdse stadscamping die klaar is voor de toekomst. Op korte termijn zal geïnvesteerd worden in een nieuw onthaalgebouw, sanitaire voorzieningen, nieuwe verhuuraccommodaties en heel wat accenten die de gastbeleving optimaliseren. Het kampeerterrein Zillebeke blijft, mits een kleine opfrissing, behouden zoals het nu is. Een budgetvriendelijk camperpark met een prachtige ligging.”