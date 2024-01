Stad heeft opmerkingen over nieuwe vergunning die Luchthaven Oostende aanvraagt

De stad Oostende heeft opmerkingen op de nieuwe vergunningsaanvraag voor de luchthaven. Met name rond de helihaven en het zonnepanelenpark zijn er bemerkingen. De luchthaven belooft wel de omwonenden te betrekken. Het worden trouwens twee rustige maanden want de luchthaven gaat dicht voor grote werken.

De huidige omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning) dateert van 2004 en loopt tot oktober 2024. De Luchthaven Exploitatiemaatschappij Oostende-Brugge diende een nieuwe aanvraag in. Er werden een project-milieu-effectenrapport opgemaakt en een geluidstudie. “Ook in de toekomst blijven we binnen de geluidsnormen die in 2004 zijn vastgelegd”, luidt het. Volgens de luchthaven is er wel een plan om de luchthaven te verduurzamen, met name door een samenwerking met de luchtvaartmaatschappijen met toestellen met stillere motoren en lagere uitstoot.

De luchthaven streeft naar eigen zeggen naar een evenwicht tussen reizen, duurzaamheid, veiligheid, innovatie en economische groei. Over wat ze nu precies aanvragen is men erg karig met informatie. “We gaan er nu niet over communiceren. Van zodra onze aanvraag ontvankelijk is, zullen we dat wel doen. Mensen zullen het wel te horen krijgen. Er komt daarna een openbaar onderzoek”, zegt woordvoerder Tom Rutsaert.

Standpunt stad

Bij de stad Oostende werd het dossier gelezen en brengt men advies uit. Eind november nam het schepencollege al een standpunt in. “Ze hebben ons het project MER gestuurd voor advies”, schetst schepen voor Economie Charlotte Verkeyn (N-VA). “We vragen verder onderzoek naar de impact van de zware vrachtwagens als gevolg van het vrachtverkeer. We staan ook niet achter de conclusies voor een helikopterbasis op de site van Parking 3 aan de Nieuwpoortsesteenweg. We vinden dat verschillende andere locaties nog moeten onderzocht worden. We adviseren om de helikopterbasis en de bouw van het zonnepanelenpark los te koppelen van dit rapport.” De stad is niet tegen zonnepanelen, maar heeft wel problemen met de locaties, op één van de mogelijke alternatieve locaties voor de helikopterbasis van het leger.

Twee maanden dicht

Op woensdag 17 januari vinden de voorlopig laatste vluchten vanop de luchthaven plaats want van donderdag 25 januari tot en met woensdag 27 maart sluit de luchthaven voor grote werken. “De startbaan van 3,2 km en 45 meter breed wordt gerenoveerd. Het asfalt wordt gefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag. Op zwaar belaste zones wordt sterker asfalt voorzien. Op twee plaatsen zijn er verzakkingen en wordt gefreesd tot op de fundering. Ook enkele taxiwegen worden verbreed.

Verder wordt er duurzame ledverlichting geplaatst en worden afwatering en riolering vernieuwd. Door de werken zullen toestellen die in Oostende taxiën met een grotere draaicirkel tegenwijzerzin kunnen draaien. Dat turnpad wordt aangepast zodat toestellen als de B747-400 en de B777-300ER kunnen draaien Daarvoor is er minder motorkracht nodig. De aanpassingen zijn nodig voor de veiligheid en om aan de Europese regelgeving te voldoen”, luidt het over de werken die 17 miljoen euro kosten. Er wordt niet uitgebreid, de capaciteit verhoogt niet en voor de meeste werken is geen omgevingsvergunning nodig.

Zure appel

“Werken aan de tarmac gebeurden ook in Antwerpen en Maastricht. En dan gaan die tijdelijk dicht. Het is het lot van elke luchthaven die maar over één landingsbaan beschikt. Het is een verplichting waar Luchthaven Oostende niet onderuit kan. We moeten dus door de zure appel bijten”, zegt voorzitter Albert Doyen van vzw Replo (Regionaal Platform Luchthaven Oostende, verdedigers van de luchthaven). Ook Replo had nog geen inzage in de omgevingsaanvraag van de luchthaven. “De aanvraag gebeurt binnen de milieubeperkingen die ook nu geldig zijn.” Wiloo (werkgroep rond de impact van de luchthaven van Oosende op de omgeving) was niet bereikbaar voor commentaar.