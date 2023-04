Stad Harelbeke heet nieuwe inwoners welkom

Stad Harelbeke brengt jaarlijks alle nieuwe inwoners van het voorbije kalenderjaar samen op een feestelijk onthaal. Dit jaar werd het glas geheven in de foederzaal van Brouwerij De Brabandere. Ruim 130 inwoners tekenden present.

Het onthaal is een manier om de nieuwe inwoners kennis te laten maken met de stad en om de praktische zaken mee te geven. Het is een informele middag die begint met een kopje koffie, koekjes en chocoladepaaseitjes, en een speech van burgemeester Alain Top en schepen Dominique Windels. Na het officiële gedeelte genoten de inwoners van een hapje en een drankje en was er ruimte om te praten met de aanwezige mandatarissen. “Het is de bedoeling dat de nieuwe inwoners zich thuis voelen in Harelbeke. Het onthaal is een manier voor ons om hen beter te leren kennen, maar ook omgekeerd. We geven hen alle praktische info over het reilen en zeilen in de stad”, zegt schepen van Evenementen Dominique Windels (Vooruit). Per gezin was er een goodiebag voorzien met allerlei handige zaken en enkele gadgets. (Peter Van Herzeele/foto LOO)