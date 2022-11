Stad Gistel wil 56 platanen rooien voor wegenwerken en dat stoot op onbegrip in de buurt: “Veel steden en gemeenten zijn jaloers op zo’n straat”

De stad Gistel heeft plannen om 56 platanen te rooien in de Kleine warande. Er moeten immers wegenwerken uitgevoerd worden. De buurt is echter niet opgezet met het rooien van de bomen en schakelde de hulp in van VZW Bescherm Bomen en Natuur. “We hebben ondertussen een procedure opgestart bij de Provincie en de Brugse rechtbank”, klinkt het.

De stad Gistel wil binnenkort werk maken van de heraanleg van de Kleine warande, vlakbij de Oostmolen. Het wegdek is immers in slechte staat en ook de nutsvoorzieningen dienen vernieuwd te worden. Bovendien krijgt de kant van de pare nummers een voetpad. Daarvoor wil de stad de 56 platanen rooien omdat de wortels van de bomen schade berokkenen aan de riolering. In plaats daarvan zou de stad 32 nieuwe, jonge bomen planten.

De buurtbewoners van de Kleine warande zien de bomen liever blijven en hopen het tij nog te kunnen keren. Daarvoor schakelden ze de hulp in van VZW Bescherm Bomen en Natuur uit Brugge. De VZW slaagde er in het verleden al verschillende keren in om het tij te doen keren zodat bomen gespaard bleven. Volgens voorzitter Ivan De Clercq maakt de vzw ook nu een goede kans. “We lieten vorige maand boomveiligheidscontroles uitvoeren”, zegt de voorzitter. “Daarbij werd naar de conditie en naar de structuur van de boom gekeken. Daaruit bleek dat de bomen gezond zijn. Het zou dus zonde zijn om de bomen te kappen.”

Volgens de voorzitter hebben de bomen een duidelijke esthetische waarde en zijn ze beeldbepalend voor de straat. Daarnaast hebben ze naar eigen zeggen ook een ecologische waarde. “Er zijn tal van holtes in de bomen die dienen als broedplaatsen voor dieren”, vervolgt de man. “Het rooien zou dan ook slecht zijn voor de biodiversiteit. Bovendien houden de bomen de straat koel en zou het rooien de waarde van de eigendommen verminderen.”

Ook buurtbewoner Inge wil dat de bomen blijven. “Die bomen houden het geluid tegen van de autosnelweg vlakbij”, zegt ze. “Van mij mogen die gerust blijven staan. Dit is een van de mooiste straten van de stad. Veel andere steden of gemeenten zijn hier jaloers op. Er zijn altijd oplossingen.”

Oplossingen

Die oplossingen zijn er volgens De Clercq. “Diverse steden en gemeenten lieten in het verleden werken uitvoeren met respect voor het bomenbestand. De rioolbuizen zijn tegenwoordig niet penetreerbaar door boomwortels. Nutsleidingen kunnen voorzien worden in een boomkoker. Dat systeem wordt in Nederland veelvuldig toegepast. Onder het beton zitten er weinig wortels, de nutsleidingen kunnen perfect in het midden van de baan aangelegd worden.”

Volgens burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) is de stad bereid tot overleg met de buurt en de vzw. “Er is in het begin een vergadering geweest met de bewoners en we dachten dat iedereen op dezelfde lijn zat”, reageert de burgemeester. “Binnenkort gaan we samenzitten met het studiebureau en Fluvius om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Daarna volgt opnieuw overleg met de buurt. De kans bestaat echter dat er dan ofwel geen nieuwe straat kan komen, ofwel dat er geen volwaardig voetpad kan komen en dat er minder parkeerplaats zal zijn. We hebben echt wel alle pistes onderzocht en dit lijkt de beste. Maar goed: we willen zeker luisteren.”