Stad Diksmuide verwelkomt haar nieuwe inwoners met gezellige voormiddag met ontbijt

Op zondag 2 oktober werden in Ten Patershove in Diksmuide de nieuwe inwoners van de stad ontvangen. 130 personen gingen op de uitnodiging in. Ze werden allemaal van harte welkom geheten door de burgemeester en konden daarna aanschuiven voor een lekker ontbijt.

Bij het binnenkomen werden de inwoners verwelkomd door burgemeester Lies Laridon, konden ze deelnemen aan de loting van het fotoboek over Diksmuide en aanschuiven voor een heerlijk ontbijtbuffet. De zaal oogde vrolijk, alle tafels waren met een bloemetje versierd.

Tijdens het ontbijt maakten de schepenen en gemeenteraadsleden tijd om even een praatje te maken met de genodigden. Terwijl iedereen nog van de maaltijd genoot, kreeg men uitleg over de werking van Diksmuide, de samenstelling van het bestuur, de verschillende diensten, de vele sportmogelijkheden en de cultuur- en ontspanningsmogelijkheden die er in de stad zijn.

Daarna werd een filmpje over Diksmuide getoond en werden de winnaars van het boek geloot. Na de groepsfoto konden de 80 mensen die zich hadden ingeschreven voor de stadswandeling bij hun gidsen terecht voor een verkenning van de stad. Een mooie afsluiter van een gezellige voormiddag.

Magda, Luc, Paul en Lea

Magda Lambrecht (62), Luc Spiessen (67), Paul Caers (71) en Lea Van de Vondel (70) woonden op een boogscheut van elkaar in Bornem. Magda en Luc (links op de foto) verhuisden naar Pervijze, Lea en Paul (rechts op de foto) naar Leke. Ze hadden elkaar nog nooit ontmoet tot ze elkaar op het onthaal van de nieuwe inwoners leerden kennen.

Beide paren zijn vol lof over de rust in Diksmuide, de vriendelijkheid van de inwoners en over hun buren die hen met open armen ontvingen. Lea en Paul werden door de buren vergast op een ontbijt, Magda en Luc werden op de koffie gevraagd. Een goed gevoel. De keuze voor Diksmuide had vooral te maken met de rust. “Het is hier goed leven”, weten ze.

In Diksmuide is het rustig en goed leven

Het onthaal van de nieuwe inwoners met ontbijt en uitleg vonden ze fantastisch. Lea is al volop bezig om bij verenigingen aan te sluiten, cursussen te volgen en kennis te maken met de vele mogelijkheden die de stad biedt. Ook Magda, Luc en Paul willen binnenkort in het verenigingsleven stappen.

Didier, Veerle, Jolien en Simon

Didier Stevens (57), Veerle Broeckx (56), Jolien Musseeuw (28) en Simon Vandenbon (25) kwamen samen naar de ontvangst van de nieuwe inwoners. Didier en Veerle (links op de foto) woonden in Brussel, Jolien in Vladslo en Simon in Merkem (rechts op de foto).

(foto ACK)

Het viertal woont in een aanpalende woning in Leke. Didier en Veerle kozen voor Diksmuide omwille van de landelijke sfeer, de lekkere boterkoeken en de rust. “We kenden de streek al heel lang. Het was altijd de bedoeling om hierheen te verhuizen.

We kennen de streek al heel lang

Diksmuide heeft alles. De ontvangst vinden we gezellig, heel persoonlijk en fijn met veel uitleg. We gaan de stadswandeling zeker meestappen”, aldus Veerle. “Er is hier een aangenaam contact met vriendelijke mensen. Vooral de voorstelling van de stad en de stadsdiensten vind ik interessant”, vertelt Simon die de liefde volgde naar Diksmuide.

Jolien komt uit Vladslo. Voor haar is Diksmuide dus niet onbekend. Voor Didier is het rustige Diksmuide een verademing na het drukke Brussel.

Eva, Robin, Jolien en Jens

Eva Sap (25) en Robin Timmerman (26) (staand) zijn samen met de overburen Jolien Degroote (25) en Jens Marreel (26) (zittend) naar het onthaal gekomen. Robin woonde in Pollinkhove, Eva woonde in Beerst, Jens komt uit Vladslo en Jolien komt uit Veurne. Allen wonen in Leke en zijn buren van elkaar.

(foto ACK)

Eva en Robin kozen voor Diksmuide omdat het de ideale verbinding is met hun werk. Eva werkt in Diksmuide, Robin in Veurne. Ook Jolien en Jens kozen Diksmuide als ideale locatie voor woon-werkverkeer. “Het is niet te ver om te gaan werken en er zijn veel faciliteiten”, klinkt het. Het onthaal met een uitgebreid ontbijt weten ze zeker te appreciëren.

“Het is een gelegenheid om mensen te ontmoeten en om van dichtbij kennis te maken met de burgemeester en het stadsbestuur, met de vele mogelijkheden om te sporten en te ontspannen, de evenementen die worden aangeboden, het culturele aanbod en de mogelijkheid om in te schrijven op de nieuwsbrief van Diksmuide.”

Tania en Olivier

Tania Verstraete (53) en Olivier De Turcq (53) genieten van de ontvangst die de stad de nieuwe inwoners aanbiedt. Tania komt oorspronkelijk uit Koekelare maar woont al een tijdje in Diksmuide, Olivier volgde zijn hart en verhuisde van Watou naar Diksmuide om bij zijn Tania te zijn.

(foto ACK)

Beiden zijn enthousiast over de ontvangst: de burgemeester die iedereen bij het binnenkomen persoonlijk begroet, het uitgebreide ontbijt, de voorstelling van het stadsbestuur en de vele info over de verschillende stadsdiensten zijn super.

“ Diksmuide is een gezellige stad waar men alles vindt dat men nodig heeft. Ik heb al veel hulp gekregen vanuit de stad” vertelt Tania “ de mensen zijn hier vriendelijk en zeggen nog een goeiedag en in Diksmuide kan men werkelijk alles vinden van water tot het park , het museum Aan de IJzer, winkels, een mooie markt waarop het heerlijk kuieren is, de vele restaurantjes en de gezellige markten op maandag en zaterdag en niet te vergeten de vele , vaak gratis evenementen die het stad aanbiedt, kortom het is hier goed wonen.

(ACK)