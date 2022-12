Stad Diksmuide organiseert allerlei activiteiten tijdens de feestdagen

Ook dit jaar worden in de maand december tal van eindejaarsactiviteiten georganiseerd. Op 9 december wordt het startschot gegeven met een kerstloop. Verder staan er ook een wandeltocht, concert en een eindejaarsactie op de agenda.

Op vrijdag 9 december om 18.30 uur starten de festiviteiten van Diksmuide. Als eerste op de agenda staat een kerstloop, georganiseerd door de stedelijke sportdienst. Het circuit neemt je langst de mooiste plekjes van het stadscentrum. Via een geanimeerd parcours kom je aan op de Grote Markt, waar je nadien nog wat kunt genieten van het kerstgebeuren. Deze kerstloop is volledig recreatief en is dus toegankelijk voor iedereen. De enige prijs van de avond: de origineelst verkleedde deelnemer.

Naast een geanimeerd parcours door het stadscentrum heen, heb je ook de keuze tussen verschillende afstanden. Zo is er om 19 uur de kidsrun van 500 meter, om 19.30 uur de kidsrun van 1.000 meter en om 20 uur de kerstloop van 3.25 km over één ronde of van 6.50 km over twee rondes.

Inschrijven kan via de website www.diksmuide.be/sport. Deze kerstloop is een geregistreerd evenement voor de Warmste Week. De opbrengsten gaan naar een goed doel dat tegen kansarmoede strijdt.

Wandeltocht

De wandelclub organiseert op 28 december een eindejaarstocht langs de landelijke wegen van Diksmuide.

De afstanden variëren tussen de 4 en 24 kilometer. Starten kan tussen 7 en 15 uur aan OC Lecca op woensdag 28 december. Meestappen kan voor de basisprijs van 3 euro, ledentarief is 1.5 euro.

Uniek concert

Wie voor een unieke beleving wil gaan, moet op 18 december beslist naar het ligconcert in CC Kruispunt gaan. Voor één keer worden er geen zitplaatsen, maar wel ligplaatsen verkocht. Er zullen geen stoelen gebruikt worden, maar alle concertgangers liggen samen op het podium. Wanneer het concert begint, mag je je ogen sluiten en je volledig laten meegaan in de muziek. Seraphine Stragier speelt harp en Florejan Verschueren zal de cello verzorgen.

Een uniek concept waarbij er toch enkele tips kunnen meegegeven worden: neem voor optimaal comfort best een matje mee, een kussentje mag ook niet ontbreken en omdat het in de zaal best fris kan zijn neemt men best ook een dekentje mee.

Er zijn maximaal 50 plaatsen per voorstelling en de voorstellingen gaan door op 18 december met een voorstelling om 18.30 en eentje om 20.30 u. De kostprijs van een ticket is 15 euro die kan je bestellen via ticketgang zie www.cckruispunt.be activiteiten.

Eindejaarsactie

Naast deze activiteiten is er ook nog de eindejaarsactie in Diksmuide om lokaal te shoppen. Per aankoopbedrag van tien euro ontvang je een lotje bij de deelnemende handelaars. “Dit jaar gaan we opnieuw, zoals vorig jaar, voor een klimaatvriendelijke prijzenpot”, vertelt burgemeester Lies Laridon.

“Je kan een jaar elke maand Diksmuidebonnen winnen”

“Zo kan je onder andere een elektrische scooter, een elektrische fiets en een gewone fiets winnen. Maar er zijn nog meer waardevolle prijzen te winnen. Wat dacht je van iedere maand, een jaar lang 500, 300 of 200 euro aan Diksmuidebonnen winnen, een mooi cadeau toch?”

De nieuwjaarsdrink gaat door op 8 januari 2023. Tijdens deze nieuwjaarsdrink zullen de winnaars door middel van een loting bekend gemaakt worden.

(ACK)